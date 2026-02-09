Natalia Romano revela que sus cirugías estéticas “salvaron su matrimonio”

Natalia Romano, hermana de Choché Romano, contó que se operará de nuevo en unos días. (redes/Instagram)

Natalia Romano, periodista e influencer, y hermana de Choché Romano, volvió a generar conversación en redes sociales tras confesar que, luego de San Valentín, se someterá a nuevas cirugías estéticas en el abdomen y otras partes del cuerpo, con el objetivo de mejorar su figura tras haber bajado más de 20 kilos.

Hace apenas unas semanas, Romano ya se había realizado una intervención para eliminar la papada, por lo que cada vez luce más cambiada.

Natalia Romano confesó que se operará el vientre y otras partes del cuerpo para verse mejor. (redes/Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, Natalia sorprendió a sus seguidores al asegurar que estos procedimientos han tenido un impacto positivo en su vida personal y matrimonial.

“No hay día en que no le agradezca a la clínica y al doctor por salvar mi matrimonio y cambiarme la vida. Estoy pesando 67 kilos. Para qué les voy a negar, soy otra. Y así como estoy me siento espectacular”, escribió.

Natalia Romano recién se operó la papada. (redes/Instagram)

Ante las dudas y comentarios que generó su publicación, la comunicadora tuvo que aclarar en otra historia el contexto de sus palabras, pues le preguntaron por qué las cirugías estéticas salvaron su matrimonio si ambos siempre lucen muy felices en redes sociales.

“Los hombres son muy visuales, ustedes entenderán. No es lo mismo ver desnuda a la Naty de 90 kilos que a la de 60 kilos”, explicó, desatando opiniones divididas entre sus seguidores.

Esta fue la confesión que hizo Naty Romano sobre sus cirugías y su cuerpo. (redes/Instagram)

Entre otras cosas que confesó la creadora de contenido es que su esposo se hizo la vasectomía casi sin informarle de la decisión que había tomado, pues le avisó a las 11 a.m. que a la 1 p.m. se iba a operar para no tener más hijos.

“No me dio tiempo de procesarlo, después sentí duelo, y el porqué no me preguntó y ahora se lo agradezco infinitamente, sinceramente, no me veo con más hijos”, señaló.