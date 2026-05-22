Esposo de Maribel Guardia preocupó con fuerte confesión en medio de duro proceso

Marco Chacón habló sobre el desgaste emocional que vive junto a Maribel Guardia. (Archivo/Archivo)

En medio de la polémica familiar alrededor de José Julián y la herencia de Julián Figueroa, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, sorprendió al hablar públicamente sobre el desgaste emocional que ambos enfrentan tras meses de conflicto legal.

“Queremos que todo se acabe”

Luego de que se hicieran públicas nuevas decisiones judiciales relacionadas con el caso, Marco Chacón dio declaraciones al programa “Venga la Alegría” y confesó cómo se sienten él y la actriz costarricense.

“Para nosotros es un descanso, respirar de esas responsabilidades; lo que quisiéramos es que todo se acabe”, expresó.

La frase rápidamente llamó la atención en redes sociales por el tono emocional con el que habló sobre la situación que viven desde hace varios meses.

El abogado explicó que desde octubre de 2025 existía una solicitud para remover tanto la tutela como el cargo de albacea dentro del proceso relacionado con el hijo de Julián Figueroa.

“Nosotros contestamos diciendo que no tenemos ningún inconveniente con la remoción, que el juez haga lo que crea más conveniente para el bien superior del niño”, comentó.

Además, durante el programa se mostró un documento legal emitido por su abogado en noviembre de 2025.

En el texto se señala que Marco Chacón aceptó el cargo de albacea porque supuestamente fue solicitado por Imelda Garza Tuñón.

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“De ninguna manera tiene interés alguno en tener o seguir ostentando dicho cargo”, indica el documento.

El caso sigue generando polémica

La disputa legal por la herencia de Julián Figueroa sigue generando polémica. (Archivo/Archivo)

La disputa familiar alrededor de José Julián y los bienes heredados por Julián Figueroa continúa provocando atención mediática en México.

Recientemente, Addis Tuñón fue nombrada como nueva tutora del menor y aseguró que su prioridad será velar por el bienestar del niño y la correcta administración de los recursos que le corresponden.

Mientras tanto, las declaraciones de Marco Chacón dejan ver el impacto emocional que toda esta situación ha tenido también sobre Maribel Guardia.