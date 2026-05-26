Diego Bravo explotó contra el jurado de Miss Universe Costa Rica, en especial contra una exmiss y su pareja

Miss Universe Costa Rica 2026 se acerca a su final. La coronacón será el 5 de junio. (Facebook/Facebook)

La organización de Miss Universe Costa Rica 2026 ya reveló quiénes serán las figuras encargadas de elegir a la próxima representante del país en el Miss Universo y, como era de esperarse, el anuncio del jurado ya comenzó a generar polémica en redes sociales.

La gran final del certamen se realizará el próximo 5 de junio y contará con un panel integrado por reconocidas figuras del mundo de la belleza, los negocios y el entretenimiento.

Entre los nombres anunciados destacan la actual miss Universo 2024, Victoria Kjaer, así como las exreinas costarricenses Karina Ramos, Verónica González y Valeria Rees.

También fueron confirmados el experto en certámenes Geury Rodríguez, la doctora Natalia Quesada, el missólogo Ramiro Barrio y el empresario Kurt Werner, esposo de Valeria Rees.

Diego Bravo le tiró al jurado de MIss Universe Costa Rica

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Precisamente, el youtuber Diego Bravo dio a conocer su opinión sobre la escogencia del jurado de este año y le tiró con todo a Rees y a su pareja, así como a otra exreina de belleza.

Aunque el creador de contenido aclaró que no es experto en concursos de belleza, aseguró que sí tiene criterios como espectador y seguidor de este tipo de certámenes.

Diego Bravo le tiró con todo a parte del jurado del Miss Universe Costa Rica. (Instagram/Instagram)

¿Qué hacen ahí?

Bravo elogió la presencia de figuras como Victoria Kjaer, Verónica González y Karina Ramos, a quienes calificó como mujeres con trayectoria y vigencia dentro del mundo del entretenimiento y la belleza.

“Uno ve que son mujeres que se mantuvieron activas después de sus reinados y que siguen representando una imagen fuerte”, comentó.

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Sin embargo, también cuestionó la participación de otras figuras relacionadas con el certamen, como Valeria Rees y la exmiss Elena Hidalgo, asegurando que, desde su perspectiva, no lograron destacar después de ganar sus respectivos títulos.

“Son muy lindas, pero como misses no hicieron nada más que ponerse una corona”, expresó.

Diego Bravo le tiró al jurado de MIss Universe Costa Rica

Bravo también lanzó comentarios hacia Kurt Werner, esposo de Rees, asegurando que no comprende cuál sería su función dentro del jurado del concurso.

“El novio de Valeria Rees, Kurt se llama el muchacho, sí, muy guapo, un espectáculo de hombre; me parece muy inteligente para los negocios, pero no sé qué hace ese mae ahí sentado ahí como jurado.

“Para mí esas tres personas en ese jurado; o sea, dan pena. Ahí podría estar perfectamente yo criticando lo que no sé, pero gente que está ahí que uno dice: ¿qué hacen ahí?”, afirmó.

Bravo aclaró que es su simple opinión y que considera que el jurado debe estar compuesto por personas afines a los certámenes de belleza y que tengan experiencia en el tema.