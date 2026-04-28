La exmiss Victoria Kjaer vuelve al país y esta es la importante tarea que viene a cumplir

Victoria Kjaer, Miss Universe 2024, volverá al país para formar parte de la Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica 2026 como jurado oficial.

La noticia se dio a conocer mediante un video compartido por Opa, donde expresó su entusiasmo por regresar.

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“Estoy muy emocionada de regresar a su hermoso país, Costa Rica. Me siento honrada y emocionada de anunciarles que seré parte del jurado de la Gala Dorada este próximo 5 de junio.

Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, estará en Costa Rica próximamente. (Instagram/Instagram)

“Estoy ilusionada de conocer a las candidatas y de ayudar a elegir a su próxima reina nacional. No puedo esperar por volver y vivir la hermosa energía y calidez de Costa Rica una vez más”, expresó.

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Ya había visitado el país

La modelo anteriormente estuvo en el país como invitada en la gala final de Miss Universe Costa Rica 2025, lo que fortaleció su conexión con el certamen y su audiencia.

Ahora, su participación como jurado añade peso a este certamen de belleza, que se celebrará en el Centro de Convenciones a partir de las 8 p.m. y será transmitido por Canal 38. Las entradas están disponibles por medio de smarticket.net