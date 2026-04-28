Verónica González destapa una de las épocas más difíciles de su vida

Verónica González sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón y recordar una de las etapas más duras de su adolescencia, marcada por inseguridades y una constante lucha interna.

Con un mensaje cargado de reflexión, la también comunicadora dejó ver que no todo ha sido fácil en su camino, especialmente cuando tenía apenas 15 años.

Verónica González es una de las mujeres más hermosas de Costa Rica; en el 2007 así la coronaron y con el pasar de los años, el título parece que no lo suelta. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Verónica González confirma su regreso a Teletica tras 16 años fuera del canal

La modelo y presentadora acompañó sus reveladoras palabras con dos llamativas fotografías de ella de aquellos tiempos.

“Tenía 15 años, llena de inseguridades y complejos. Me comparaba y nunca me sentía suficiente”, afirmó en Instagram.

Una lucha silenciosa con su autoestima

Las palabras de Verónica conectaron de inmediato con muchas personas, pues reflejan una realidad que viven miles de jóvenes: la falta de amor propio y la presión por encajar en la sociedad.

Verónica González dejó ver cómo lucía a los 15 años con la revelación que hizo. (Instagram/Instagram)

Lejos de ocultar ese capítulo de su pasado, la exmiss Costa Rica decidió hablarlo con total sinceridad, evidenciando que nadie escapa a los momentos de duda y vulnerabilidad, ni quien años después --en el 2007-- se convirtió en la mujer más bella de Costa Rica.

LEA MÁS: Verónica González cumplió 43 años y los celebró con estas fotos

Una mirada distinta con el paso del tiempo

Hoy, 28 años después, su perspectiva es completamente diferente. La experiencia y el crecimiento personal le han permitido entenderse y tratarse con más compasión.

“Hoy, 28 años después, me hubiera encantado verme con otros ojos. No puedo volver atrás, pero sí puedo elegir cómo me trato hoy”, dijo la ojiverde, de 43 años.

Un mensaje poderoso para quienes dudan de sí mismos

Lejos de quedarse en el pasado, Verónica utilizó su historia para dejar un mensaje directo y motivador, especialmente para quienes atraviesan situaciones similares.

“Ni perdamos el tiempo sintiéndonos menos. Aquí y ahora somos maravillosas, no lo dudemos ni un instante”, terminó.

Verónica González a sus 15 años. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: ¿Verónica González volvió con su exnovio de hace seis años? Esto nos dijo él