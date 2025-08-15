¿Verónica González volvió con su exnovio de hace seis años? Esto nos dijo él

Verónica González es una de las mujeres más bellas de Costa Rica. Fotografía: Instagram Verónica González. (Instagram/Instagram)

Verónica González y su exnovio Guillermo “Tapita” Rojas se dejaron ver juntos y felices en una reciente fotografía que él compartió en redes.

La imagen despertó la duda de si ellos se habían dado una segunda oportunidad seis años después de terminar la relación sentimental de la que mucho se habló en su momento.

Tras la gran inquietud que dejó la foto, La Teja le preguntó al famoso Tapita, excamarógrafo de Repretel y hoy empresario audiovisual, si fue que se devolvieron los peluches y él nos aclaró todo.

Según Guillermo, luego de que ellos terminaron su noviazgo en el 2019, mantuvieron una relación de amistad que sigue con el tiempo.

“Es 100 por ciento erróneo (que hayan vuelto). Ya no se puede ir a tomar café con alguien porque le inventan el chisme”, afirmó Tapita al responder, a través de WhatsApp, la consulta de este medio.

Esta fue la fotografía de Verónica González y Guillermo Rojas que dejó la duda de si a ellos les habría regresado el amor. Fotografía: Instagram Guillermo Rojas. (Instagram/Instagram)

El productor dijo que ellos son muy buenos amigos y que cuando decidieron finalizar la relación amorosa que los unió entre 2018 y los primeros meses del 2019, lo hicieron en muy buenos términos.

“Vero y yo somos buenos amigos. No terminamos mal y como personas maduras seguimos siendo amigos, pero hasta ahí, no hemos vuelto y no hay planes de volver”, agregó Rojas.

Verónica y Guillermo se conocieron en Repretel ya que fueron compañeros de trabajo en la televisora en los tiempos en que ella fue presentadora de programas como Adela y Giros. Él era camarógrafo del canal.

La expareja inició ahí una gran amistad que se convirtió en amor luego de que él se fuera del canal para cumplir sus sueños con su propio negocio de producción audiovisual.

Estando él fuera de Repretel fue que Cupido los flechó. Vero confirmó públicamente su relación con Tapita en setiembre del 2018, cuando ya llevaban tres meses de noviazgo.

La exreina de belleza dijo en aquel momento que de Tapita la conquistó lo trabajador y pulseador que siempre fue, así como el sentido del humor, ya que la hacía reír mucho y pasar momentos bastante agradables.

No obstante, el amor entre ellos se esfumó a los pocos meses, pues en el 2019, a menos de un año de estar juntos, Vero confirmó que estaba soltera de nuevo.

Tapita fue el primer amor que tuvo Verónica luego de divorciarse de su exesposo, el empresario Alonso Gómez. A un año del divorcio, la miss Costa Rica 2007, le dio esa segunda oportunidad al amor.

Veronica González y el famoso Tapita fueron novios menos de un año, entre 2018 y 2019. Fotografía: Archivo GN. (Verónica González)

En la reciente foto que avivó los rumores del resurgimiento de un romance entre ellos, a ambos se les ve muy felices y cariñosos, e incluso ella sale un poco inclinada hacia el hombro de él y con una de sus manos en el brazo; sin embargo, ahora sabemos que solo se trató de una salida de amigos.