Verónica González cumplió 43 años y los celebró con estas fotos

La guapísima Verónica González celebró por todo lo alto sus 43 años y lo hizo de una forma que dejó suspirando a más de uno: con una lindísima sesión de fotos que compartió en sus redes sociales.

La ojiverde estuvo de manteles largos el jueves pasado y, como parte de la celebración, publicó más de 15 fotografías en las que presume toda su belleza, elegancia y carisma.

Verónica González lució toda su belleza por sus 43 años. Fotografía: Instagram Verónica González. (Instagram/Instagram)

Un vestido rojo que robó miradas

En las imágenes, la reconocida presentadora de televisión posa de pie, sentada, acostada y hasta juguetona, luciendo un vestido rojo que la hace ver simplemente espectacular.

“Es mi cumpleaños y me encanta”, escribió Vero al compartir la publicación que rápidamente se llenó de reacciones y halagos.

Verónica González cumplió 43 años el jueves pasado. Fotografía: Instagram Verónica González. (Instagram/Instagram)

Mensajes de cariño de figuras del medio

La sesión de cumpleaños acumula miles de ‘me gusta’ y una gran cantidad de comentarios, incluidos los de varias figuras reconocidas del medio costarricense, quienes no dejaron pasar la fecha especial.

Una de ellas fue Patricia Figueroa, quien compartió cámaras con Verónica en Repretel.

“Mil felicidades, Vero linda, que este año sea maravilloso para vos. Mil cariños”, le escribió la también presentadora.

El Padre Mix, Andrés Zamora, también se sumó a las felicitaciones con un mensaje cargado de cariño y fe.

Verónica González se mostró bastante juguetona en su sesión cumpleañera. Fotografía: Instagram Verónica González. (Instagram/Instagram)

“Millones de bendiciones, Verito, y que sigas brillando con esa luz que viene de Él. Un abrazote lleno de cariño”, comentó.

Hasta Teletica se hizo presente

Desde canal 7 también llegaron los buenos deseos. La presentadora María Teresa Rodríguez le dedicó unas palabras llenas de admiración.

“Felicidades, mi hermosa. Que sean muchos más. Divina como siempre”, expresó la figura de Teletica.

Verónica González demostró que los 43 años le sientan de maravilla y que sigue siendo una de las figuras más queridas, admiradas y bellas de la televisión costarricense.

Verónica González está más bella que nunca. Fotografía: Instagram Verónica González. (Instagram/Instagram)

