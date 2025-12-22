Verónica González se fue a esquiar pero las cosas no le salieron muy bien que digamos

La guapísima Verónica González quedó, literalmente, como un caimito luego de animarse a practicar un deporte en el que, al parecer, no tenía ninguna experiencia.

La presentadora anda de viaje y aprovechó los campos nevados del destino que visita para atreverse a esquiar, pero la inexperiencia terminó pasándole la factura.

Verónica González presumió su belleza cuando esquiaba. Fotografía: Instagram Verónica González. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Envían mensajes de apoyo a Verónica González, ¿qué le pasó a la expresentadora?

Las caídas dejaron huella en su piel

Según mostró la propia Verónica en sus redes sociales, la experiencia no fue tan sencilla como esperaba, ya que varias partes de su cuerpo quedaron llenas de moretones, producto de las múltiples caídas que sufrió mientras descendía por la montaña.

Vero explicó que las marcas se deben, principalmente, a la manera en que intentaba frenar sobre los esquís.

“Resultado de mi manera de frenar”, expresó en redes junto a una fotografía en la que dejó ver sus piernas notablemente golpeadas.

“Esto es solo el 30 por ciento”

La empresaria incluso dejó claro que lo que mostró fue apenas una parte del resultado de su aventura en la nieve.

Verónica González mostró cómo quedaron sus piernas producto de las caídas cuando esquiaba. Fotografía: Instagram Verónica González. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: ¿Verónica González volvió con su exnovio de hace seis años? Esto nos dijo él

“Y esto es solo el 30 por ciento, el resto está censurado”, agregó en la publicación, acompañando el mensaje con un emoticón que dejó entrever que su trasero también terminó bastante moreteado.

Más adrenalina que arrepentimiento

A pesar de los golpes, Verónica González ha disfrutado unas vacaciones cargadas de adrenalina, retos y nuevas experiencias, algo que, al parecer, la tiene más feliz que preocupada por los moretones que le dejó el desafiante deporte.

La presentadora demostró que, aunque esquiar no salió como esperaba, las ganas de vivir al máximo pudieron más que el dolor.

LEA MÁS: Verónica González y un exnovio reaparecen juntos y muy felices, ¿les volvió el amor?