Envían mensajes de apoyo a Verónica González, ¿qué le pasó a la expresentadora?

Verónica González pidió recomendaciones. (Instagram/Instagram)

La expresentadora Verónica González recibió una ola de mensajes de apoyo, preocupación y cariño de sus seguidores en redes sociales.

En su cuenta de Instagram apareció con lágrimas en los ojos, comentando que a veces era bueno “una lloradita para seguir adelante”.

LEA MÁS: Verónica González y un exnovio reaparecen juntos y muy felices, ¿les volvió el amor?

Ante esto, la comunicadora recibió numerosos mensajes de consuelo y apoyo, e incluso de preocupación.

“No fue mi intención, se los prometo, que estoy bien. No fue un día tan bueno; así como me están escuchando (afónica), así terminó mi día. Estar enferma y con una serie de cosillas, a veces hace que uno no se sienta al 100%, pero hay que seguir”, dijo.

LEA MÁS: Verónica González dejó sin palabras a más de uno con fotos impresionantes en la playa

Verónica González es expresentadora y exreina de belleza. (Instagram)

Vero confesó que, aunque ha estado con la voz afectada, no se ha dado un descanso porque debe trabajar.“Obviamente, estando así, cuesta más”, detalló.

La exreina de belleza pidió a sus seguidores que, si conocen algún remedio o medicamento que le pueda ayudar a recuperar la voz, no duden en recomendárselo.

Esperemos que todo esté bien en la vida de Vero y que esa lloradita de verdad sea solo para agarrar impulso y seguir adelante.