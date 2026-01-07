Verónica González da la sorpresa y regresa a la televisión costarricense: “Me siento muy feliz”

La siempre bella Verónica González sorprendió este martes con su inesperado regreso a la televisión costarricense.

Tras año y medio fuera de cámaras, enfocada en sus negocios y proyectos personales, Vero volvió a una que fue su casa televisiva en el pasado, aunque su retorno será temporal.

Verónica González volvió a iluminar la televisión costarricense con su belleza y talento. Fotografía: Instagram Verónica González. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Verónica González se fue a esquiar pero las cosas no le salieron muy bien que digamos

Verónica González volvió a ¡Opa!, pero solo por unos días

La exreina de belleza se reincorporó este 6 de enero al canal ¡Opa!, donde fue recibida con los brazos abiertos por el presentador Randall Salazar.

Fue el propio Salazar quien confirmó que el regreso de Verónica será solo por unos días, al anunciarla como invitada especial del programa Francamente, espacio que conduce junto con Catalina Mendieta.

“Estamos particularmente contentos porque tengo una invitada de lujo en los próximos cuatro días: Verónica González, es un lujo”, dijo la exfigura de Teletica al darle la bienvenida en vivo.

Verónica González volvió a la tele este martes 6 de enero. Fotografía: Captura Opa. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Envían mensajes de apoyo a Verónica González, ¿qué le pasó a la expresentadora?

Una ausencia que el canal supo cómo cubrir

Randall explicó que Catalina Mendieta está de vacaciones toda la semana, por lo que el canal decidió echar mano de una de sus figuras más queridas y recordadas por el público.

“Me siento muy agradecida y feliz”

Visiblemente emocionada, Verónica González celebró su regreso a un canal al que, según dijo, le guarda un cariño muy especial.

“Me siento muy agradecida. Me siento muy feliz de compartir con ustedes. Es la primera vez que vengo a este formato (el programa Francamente). Estoy feliz de poder estar un ratico compartiendo con ustedes”, expresó al inicio del programa.

Verónica González muy feliz con su regreso a la televisión. Fotografía: Instagram Verónica González. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: ¿Verónica González volvió con su exnovio de hace seis años? Esto nos dijo él

Su salida de ¡Opa! y el vínculo con Repretel

Cabe recordar que Verónica renunció a ¡Opa! en junio del 2024, luego de haber presentado los programas Divinazzz y ¡Opa! Hogar, ambos cancelados por la televisora.

Posteriormente, en octubre del 2024, Repretel anunció el regreso de Verónica González a la pantalla, esta vez para asumir un segmento comercial titulado “D shopping con Vero”.