Nueva reina de belleza de Costa Rica será elegida como nunca antes y de la mano del “Zar de la Belleza”

Yessenia Ramírez, directora del Miss Universo Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

La próxima reina de belleza de Costa Rica será elegida bajo un formato nunca antes visto en el país, según nos confirmó Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica.

La organización prepara una edición 2026 cargada de cambios y figuras internacionales, especialmente en el panel de jueces que tendrá la responsabilidad de escoger a la sucesora de Mahyla Roth.

Ramírez confirmó que este año habrá un jurado compuesto por 10 personas, algo inédito dentro del concurso nacional.

“Son muchos. Internacionales y nacionales”, comentó la directora del certamen.

Miss Universe Costa Rica 2026 tendrá un jurado compuesto por 10 personas. (Instagram/Instagram)

Osmel Sousa será parte del jurado

Entre los nombres ya confirmados destaca el reconocido Osmel Sousa, considerado mundialmente como el famoso “Zar de la Belleza”.

“Le puedo decir que va a estar el señor Osmel Sousa. Esta vez va a estar como jurado”, reveló Ramírez.

También estará presente Victoria Kjær, exmiss Universo, mientras que los demás integrantes serán anunciados en los próximos días.

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“Vamos a tener a Victoria Kjær, exmiss Universo. En los próximos días vamos a estar revelando los demás, pero son grandes referentes para tener de jurado”, agregó.

¿Quién es Osmel Sousa?

Osmel Sousa será una de las grandes figuras del panel de jueces. Prohibido el uso o reproducción de esta imagen en Venezuela. (LEONARDO NOGUERA)

Osmel Sousa es una de las figuras más influyentes en la historia de los concursos de belleza internacionales.

El empresario y diseñador cubanovenezolano dirigió la organización Miss Venezuela durante casi 40 años, entre 1981 y 2018, período en el que convirtió al país sudamericano en una potencia mundial de certámenes.

Bajo su dirección, Venezuela conquistó siete coronas de Miss Universo, siete títulos de Miss Internacional y cinco de Miss Mundo.

Además, Sousa se hizo famoso por revolucionar la preparación de candidatas mediante entrenamientos intensivos, asesorías de imagen y transformaciones estéticas.

La edición 2026 de Miss Universe Costa Rica contará con 15 aspirantes a la corona.

La gala preliminar se realizará el próximo 23 de mayo, mientras que la final será el 5 de junio.

Ese día se conocerá a la representante costarricense que buscará dejar el nombre del país en alto en el próximo certamen internacional.