Hija de Christian Bolaños reveló divertida anécdota acerca de tener papás jóvenes

El exfutbolista Christian Bolaños y su esposa Jazmín Salas tuvieron a sus dos hijos muy jóvenes y ahora paracen sus hermanos. (redes/Instagram)

Jazmín Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños, y su hija mayor, Alisson, contaron cómo fue para ellas crecer y formar una familia siendo padres tan jóvenes, especialmente durante los años que vivieron en Europa por la carrera deportiva del exjugador.

Durante una conversación llena de anécdotas y humor, Alisson explicó que para ella siempre fue normal tener papás jóvenes; sin embargo, notó una gran diferencia cuando se mudaron al extranjero.

“Tenía compañeros de escuela cuyos papás eran mucho mayores y yo pensaba que eran los abuelos”, recordó.

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Incluso contó que muchas personas llegaban a confundirse al ver a sus padres.

“Creían que mis papás eran mis tíos o mis hermanos”, comentó.

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, reveló junto a su hija varias anécdotas familiares

Por su parte, Jazmín explicó que en varios países europeos es común que las parejas tengan hijos después de los 40 años, por lo que la diferencia de edades llamaba aún más la atención.

“El haber llegado yo como de 20 años con Alisson de 5, la gente era como: ‘¿Ella es su hija?’”, recordó entre risas.

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Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, se dedica a hacer contenido en redes sociales. (redes/Instagram)

La esposa del exjugador morado confesó, en tono de broma, que disfruta decir que parecen hermanas, mientras que Alisson aseguró que una de las ventajas de tener papás jóvenes es que siempre se apuntan al vacilón.

“Cuando hago fiestas en mi casa, mis papás siempre están ahí. En casas de mis amigos los papás están cuidando que no quiebren nada, pero en la mía probablemente los que quiebren algo sean mis papás”, dijo entre risas.