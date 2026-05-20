Mimi Ortiz confesó los miedos que enfrentó al iniciar su relación con Toni Costa

La presentadora y creadora de contenido Mimi Ortiz compartió detalles íntimos sobre cómo ha manejado su relación sentimental con Toni Costa mientras cumple su rol como mamá soltera.

Durante el pódcast de Johanna Villalobos, Mimi explicó que su principal prioridad siempre ha sido su hijo Jay.

LEA MÁS: Toni Costa reveló cuál era su requisito indispensable para tener pareja antes de conocer a Mimi Ortiz

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue cuando contó que incluso dormir junto a su pequeño es algo que Toni comprende y respeta completamente. Según explicó, ambos han logrado adaptarse a la dinámica familiar de manera natural y con mucha comunicación.

Mimi Ortiz tiene claro que su prioridad es su pequeño hijo, Jay. (Instagram/Instagram)

La culpa y el miedo al qué dirán

Mimi también confesó que, como madre, muchas veces sintió temor al momento de abrirle la puerta de su hogar a una nueva pareja. Ortiz aseguró que constantemente pensaba en cómo sus decisiones podían afectar emocionalmente a su hijo.

LEA MÁS: Bailarina Yessenia Reyes atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida

“Voy a meter un hombre a la casa, ¿quién me va a juzgar? Es todo un mundo de miedos y de verdad tomar buenas decisiones. Porque, como dice él (Toni), está ese bultito que uno trae, esa personita que uno trae”, reveló.

Además, explicó que antes de tomar cualquier decisión sentimental, analizó qué tanto podía impactar eso en la vida y bienestar de Jay.

Toni Costa y Mimi Ortiz se conocieron en Mira quién baila y ya tienen más de un año de relación. (Instagram/La Nación)

Una convivencia basada en comprensión

En el pódcast, tanto Mimi como Toni hablaron sobre cómo ha sido construir una relación donde ambos tienen hijos de relaciones anteriores. La pareja aseguró que la comprensión y el respeto han sido fundamentales para mantener una convivencia sana y equilibrada.