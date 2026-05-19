Toni Costa reveló cuál era su requisito indispensable para tener pareja antes de conocer a Mimi Ortiz

En un nuevo episodio del pódcast de Johanna Villalobos se abrió el debate sobre quién enfrenta mayores retos en el amor: las madres o los padres solteros.

Para conversar sobre el tema, la comunicadora invitó a Toni Costa y a Mimi Ortiz, quienes compartieron sus experiencias personales y reflexionaron sobre las dinámicas de las relaciones cuando hay hijos de por medio.

LEA MÁS: Lussania Víquez recordó incómodo momento sobre su apariencia que terminó hasta en Recursos Humanos

Durante la conversación, Toni Costa comentó que a la hora de elegir una pareja no se trata únicamente de pensar en sí mismo, sino también en el bienestar emocional de su hija y en cómo la otra persona encajará en su entorno familiar.

Mimi Ortiz y Toni Costa fueron invitados al pódcast. (Instagram/Instagram)

“Yo como papá sí que se puede decir que es más difícil porque no es que estés entregando tu vida por ti mismo, tienes a una personita contigo que también tiene que encajar en todo eso”, mencionó.

LEA MÁS: Centro comercial responde a Johanna Solano tras ser sacada del lugar por guardas de seguridad

El bailarín añadió que la persona que llegue a su vida debe reunir muchas cualidades para formar parte no solo de su rutina, sino también de la vida de su hija. Según explicó, ese aspecto se convierte en un filtro inevitable cuando se es padre soltero.

La experiencia de ser padre cambia la perspectiva

Para Costa, muchas personas no comprenden completamente la responsabilidad que implica iniciar una relación con alguien que ya tiene hijos.

“No todo hombre soltero está preparado para recibir un rol que se le impone, por así decirlo. Una cosa es que seas papá soltero, ya sabes a lo que vas”, expresó.

El bailarín también señaló que compartir experiencias similares ayuda a fortalecer las relaciones, especialmente cuando ambas personas entienden las responsabilidades de la crianza. Por esa razón considera que ha logrado complementarse con Mimi.

Toni Costa habló de su prioridad a la hora de elegir pareja. (Johanna Villalobos Pódcast/YouTube)

“Mi hija está primero”

Johanna le preguntó directamente si alguna vez le resultó complicado encontrar pareja después de convertirse en padre.

“Nunca, porque mi hija está primero. Entonces, a partir de ahí si una persona llega a mi vida tiene que entender que mi hija está primero. No hay ningún cuestionamiento, ni ninguna traba porque no lo voy a aceptar”, respondió.

Además, explicó que no puede separar su faceta de padre de una relación sentimental, ya que su hija forma parte esencial de su vida diaria. Por eso, quien decida acompañarlo sentimentalmente debe aceptar esa realidad desde el inicio.