Toni Costa sorprende al revelar el momento en que le da un anillo a Mimi Ortiz

El bailarín español Toni Costa dejó a más de uno con la boca abierta este sábado tras compartir un romántico video con Mimi Ortiz, que revela uno de los momentos más especiales de su relación.

El también jurado de Mira quién baila publicó en sus redes el clip del día en que le entregó un anillo de promesa a la presentadora de Teletica, con quien inició su historia de amor a finales del 2024.

Toni Costa publicó el video del momento preciso en que le entrega el anillo de promesa a Mimi Ortiz. (Captura/Captura)

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Así comenzó la historia de amor

A esta pareja, Cupido la flechó en el programa Mira quién baila, donde Mimi participó como concursante y Costa formó parte del jurado.

En el video, el español recordó ese instante como el inicio de algo mucho más profundo.

“Diciembre 2024…. Donde todo comenzó. Ese atardecer, frente a la inmensidad de la creación de Dios, no hubo promesas vacías… Hubo una promesa de respeto, de lealtad, de cuidado, de presencia y de amor consciente”, escribió el galán junto al clip.

Toni Costa y Mimi Ortiz están juntos desde finales del 2024. (Captura/Captura)

Una promesa “más fuerte que un papel”

Costa aseguró que ese compromiso fue hecho delante de Dios, algo que para ambos tiene un valor especial.

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“Una promesa delante de Dios, que para nosotros vale más que cualquier papel, porque cuando dos personas se entregan de verdad, el compromiso ya existe en el corazón, y eso, Dios ya lo ve.

“Dios ya había escrito mucho antes este encuentro, lo tenía todo planeado. Porque hay personas que no llegan por casualidad… llegan como regalo, como respuesta, como propósito, como toda una bendición”, agregó.

“Habrá quien critique”

Para Toni, su relación con la costarricense es una verdadera bendición, por lo que no le presta atención a los comentarios negativos.

“Una bendición que llegó para recordarme que cuando Dios está en el centro y en tu corazón, todo toma otro sentido”, afirmó.

El romántico video de Toni Costa dándole el anillo a Mimi Ortiz

Además, reconoció que habrá personas que no comprendan su relación.

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“Habrá quien no entienda, quien critique, quien juzgue, quien se incomode o mire con odio lo que debería mirar con respeto. Pero lo que Dios bendice, no necesita aprobación humana.

“Nosotros seguimos aquí, con fe, con paz y con la tranquilidad de saber que cuando el amor nace limpio, no hay ruido que lo derrumbe. Nosotros solo honramos delante de Dios lo que sentimos y lo que Él nos dio”, finalizó.