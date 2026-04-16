Mimi Ortiz habla de una de las épocas que más sufrió en su vida

La guapa modelo y presentadora de Sábado Feliz, Mimi Ortiz, habló en las últimas horas sobre una etapa de su vida en la que sufrió muchísimo.

Ortiz se sinceró mientras respondía a un seguidor sobre un dato que mucha gente desconoce, pues no suele exponerlo públicamente.

Mimi Ortiz confesó que entre los 13 y los 19 años sufrió mucho por algo que la obligaron. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

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Desde niña rechazó la carne

Un seguidor le preguntó a la figura de canal 7 desde hace cuánto tiempo es vegetariana, y al dar su respuesta recordó una de las épocas más difíciles que ha tenido a sus 34 años.

“Creo que toda la vida porque nunca me ha gustado comer carne, de ningún tipo, de ningún animal, desde que tengo uso de razón”, afirmó en un principio.

“Me obligaron a comer carne y la pasaba mal”

Luego dijo que hubo alrededor de seis años de su vida en que consumió carne prácticamente obligada y esa etapa fue de mucho sufrimiento para ella.

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“En algún momento comí un tiempo, como desde mis 12 o 13 años hasta mis 19, pero el tiempo que consumí carne no la pasaba bien porque me daba mucho asco. Es un tema del que no me gusta (la carne); entonces sí sufría demasiado porque por ignorancia me obligaron a comer, pensando que si no comía me iba a morir”, reveló.

Mimi Ortiz: "Sufría demasiado"

La decisión que cambió todo

Ese sufrimiento terminó cuando empezó sus estudios en Nutrición y entendió que no era necesario consumir esos productos.

“Fue cuando dije que no era necesario que comiera animales y fue ahí cuando realmente los dejé de comer. En el embarazo comí pescado (su hijo tiene 4 años), pero no me gusta y desde siempre, desde que tengo memoria”, finalizó.

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Su regreso a la televisión disparó el interés

La vida de Ortiz y sus gustos se hicieron aún más del interés del público luego de que regresara a la televisión en el 2024, a la primera temporada de Mira Quién Baila.

Mimi Ortiz y Toni Costa llevan poquito más de un año de noviazgo. (redes/Instagram)

En el reality de baile se enamoró de su actual pareja, el bailarín español Toni Costa, y desde entonces el mundo alrededor de ambos se volvió de mayor interés para la gente.