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Mimi Ortiz publica fotos de la fiesta de la hija de Toni Costa tras las estrictas reglas que generaron polémica

Mimi Ortiz había compartido algunas historias en su perfil, pero hasta ahora hizo una publicación con algunas fotos

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La presentadora Mimi Ortiz finalmente compartió algunas imágenes de la esperada fiesta de cumpleaños de Alaïa, la hija de Toni Costa y Adamari López. El evento se realizó el pasado domingo en Heredia y tuvo como eje principal el fútbol, deporte que apasiona a la niña.

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos en un ambiente decorado con elementos alusivos al deporte, donde destacaron detalles como el arco en la entrada, mesas ambientadas, sillas decoradas y una piñata en forma de balón, lo que reforzó la temática elegida para la ocasión.

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Reglas que marcaron la celebración

Antes del evento, se dieron a conocer ciertas normas relacionadas con las fotografías. Entre ellas, se estableció no capturar imágenes de Mimi Ortiz con Alaïa, ni de Toni Costa con el hijo de Mimi, Jay, ni de los cuatro juntos, como una forma de mantener el respeto.

Mimi Ortiz
Mimi Ortiz compartió las imágenes la noche de este jueves. (Instagram/Instagram)

Hasta ahora, la presentadora solo había publicado algunas historias del evento, lo que generó expectativa entre sus seguidores.

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Las imágenes que finalmente salieron a la luz

Fue la noche de este jueves cuando Mimi Ortiz decidió compartir parte de la celebración.

En el fondo de esta imagen se observan las mesas, sillas y cubiertos.
En el fondo de esta imagen se observan las mesas, sillas y cubiertos. (Mimi Ortiz/Instagram)
Mimi Ortiz hasta sacó los prohibidos en la fiesta.

“Un día muy especial. Celebramos la vida llenos de amor y agradecidos de poder vivir estos momentos”, escribió junto a las fotografías del momento.

En la primera imagen aparece junto a su novio, Toni Costa, ambos con camisetas deportivas, mientras que en otras publicaciones se observan invitados que también se sumaron a la temática.

Fiesta de la hija de Toni Costa
Mimi Ortiz compartió imágenes con su pareja, Toni Costa. (Mimi Ortiz/Instagram)
Fiesta de la hija de Toni Costa
Esta fue otra de las fotografías compartida por Mimi Ortiz. (Mimi Ortiz/Instagram)
Fiesta de la hija de Toni Costa
En las imágenes también apareció Ítalo Marenco. (Mimi Ortiz/Instagram)
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Mimi OrtizFiestaHija de Toni Costa
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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