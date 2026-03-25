¿Echaron a Diego Bravo de la fiesta de la hija de Toni Costa? Esto explicó el youtuber

El popular youtuber Diego Bravo habló este miércoles y aclaró si realmente lo sacaron de la fiesta de cumpleaños de Alaïa, la hija del bailarín Toni Costa, celebrada el pasado fin de semana en Costa Rica.

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Toni Costa le celebró los 11 años a su hija Alaïa con un fiestón en Costa Rica el pasado domingo. Fotografía: Instagram Toni Costa. (Captura/Captura)

El comentario que desató la polémica

Todo comenzó cuando Bravo respondió en Instagram a un seguidor que le preguntó sobre las restricciones del evento.

“No dejaron tomar fotos, videos y como un perro me echaron”, escribió el creador de contenido, encendiendo las alarmas entre sus seguidores.

La frase generó dudas inmediatas sobre un posible altercado durante la actividad, que reunió a figuras de la farándula y de Teletica.

Diego Bravo hizo esta incendiaria afirmación que generó mucha duda y curiosidad entre sus seguidores. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (Instagram/Instagram)

La verdad detrás de la frase

Minutos después, ante la insistencia de otro usuario, Diego aclaró que todo se trató de una broma.

“La vara fue que el día de la fiesta estaba con Toni vacilando porque le dije después de la fiesta que me iba a ir para la casa a hacer una nota que dijera: ‘no me dejaron tomar fotos ni videos y tras de eso me echaron de la fiesta’”, explicó.

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El influencer dejó claro que no hubo ningún problema.

“Obviamente es una fiesta y a cierta hora terminaba y cada uno para su casa, entonces estaba vacilando con eso, pero no, me la pasé demasiado bien”, agregó.

Diego Bravo aclara si lo "echaron como un perro" de la fiesta de la hija de Toni Costa

Así estuvo la fiesta

Con la polémica aclarada, Bravo también destacó lo bien que la pasó en el evento temático de fútbol.

“La fiesta estuvo muy linda, muy bien organizada. Había de todo. La comida increíble, los postrecitos… Una fiesta muy bonita y linda”, comentó.

Además, mencionó que coincidió con varias caras conocidas.

“Había gente del canal. Vi gente de mi generación y me sentí muy cómodo”, dijo.

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Las restricciones que dieron de qué hablar

La celebración también estuvo en el ojo público por las decisiones que tomó Toni Costa respecto a la privacidad familiar.

El bailarín pidió a los invitados no tomar fotos ni videos de su hija Alaïa junto a Mimi Ortiz, ni con Jay (hijo de Mimi), ni de él con el menor. Tampoco se permitían imágenes de los cuatro juntos.

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