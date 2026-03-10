Diego Bravo mandó a “terapia” a un seguidor por reaccionar de fea forma a una publicación

Diego Bravo no aguantó nada. (Instagram/Instagram)

El creador de contenido Diego Bravo volvió a llamar la atención en redes sociales luego de responderle con todo a un seguidor que había reaccionado a una de sus publicaciones.

Todo ocurrió cuando el influencer compartió con sus seguidores una historia en la que mostraba su pasaporte y la visa que recientemente obtuvo para viajar a Egipto.

Este fue el mensaje de Diego Bravo. Captura (vdiego Bravo /diego Bravo)

“Ayer les comentaba sobre el requisito de visa para Egipto, y luego me llega esto”, escribió Bravo al mostrar un pantallazo de un mensaje que le envió un usuario.

En la captura se observa que el seguidor reaccionó a la publicación con un comentario corto que decía: “Tome el trofeo”.

La reacción no le cayó nada bien al creador de contenido, quien aprovechó el momento para explicar por qué muchas personas comparten este tipo de experiencias en redes sociales.

Bravo detalló que cuando la gente publica cosas relacionadas con viajes o logros personales, no necesariamente lo hace para presumir, como algunos podrían pensar, sino para compartir momentos importantes de su vida.

“Si esto te molesta, tal vez es porque lo estás viendo desde la envidia. Ve a terapia”, concluyó el influencer.

La respuesta del creador de contenido rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes no dejaron pasar el intercambio que se dio en redes.