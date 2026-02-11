Keyla Sánchez le marca la cancha a Diego Bravo en su cumpleaños

La presentadora Keyla Sánchez aprovechó una fecha muy especial para enviarle un mensaje público a Diego Bravo y, de paso, marcarle la cancha sobre la relación que mantienen.

Este martes, el youtuber está celebrando un año más de vida y la ramonense no dejó pasar la ocasión para dedicarle unas palabras que dejaron claro cómo están las cosas entre ellos.

Diego Bravo y Keyla Sánchez ahora tienen una gran relación de amistad, aunque hace unos meses no se podían ni ver. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

LEA MÁS: Diego Bravo recibió una oferta millonaria que incluye a Keyla Sánchez

De enemigos a grandes amigos

Durante mucho tiempo, Keyla Sánchez y Diego Bravo fueron enemigos declarados, debido a los chismes faranduleros que el creador de contenido ventiló sobre ella cuando manejaba ese tipo de contenido en redes.

Sin embargo, esa relación tensa quedó en el pasado y hoy la historia es muy distinta. Tras limar asperezas, ahora se llevan como los mejores amigos e incluso han trabajado juntos en proyectos como el exitoso podcast K-arda, uno de los más vistos del país.

LEA MÁS: Así lucía Keyla Sánchez hace 10 años sin tantos arreglos estéticos

El mensaje con advertencia incluida

En su felicitación de cumpleaños, Keyla no solo le deseó lo mejor, sino que dejó una advertencia muy clara.

Keyla Sánchez dedicó este mensaje a Diego Bravo. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (Instagram/Instagram)

“Mi alma rebelde reformada, que logré salvar (un poco, aún me falta), está de cumpleaños. Que Dios te bendiga enormemente en este nuevo año, que esté lleno de mucho éxito, paz, amor, serenidad disfrutando de lo lindo de la vida”, escribió Sánchez.

Pero la comunicadora cerró con una frase que muchos interpretan como una línea bien marcada.

“Te adoro y sabes que aquí estaré mientras seas un niño bueno y amable”, agregó la presentadora.

LEA MÁS: Hay noticias del juicio entre Mauricio Hoffmann y Majo Ulate contra Diego Bravo

Con ese mensaje, Keyla dejó claro que la amistad está firme… siempre y cuando se mantenga por buen camino.