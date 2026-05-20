Yessenia Reyes compartió la dolorosa noticia por medio de sus redes sociales. (Instagram/Instagram)

La bailarina Yessenia Reyes atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida luego de confirmar el fallecimiento de su papá mientras se encuentra al otro lado del mundo, lejos de Costa Rica y con gran parte de su familia en El Salvador.

LEA MÁS: Festejo de querida productora de Teletica terminó con inesperado casting para famoso programa

Ella abrió su corazón en redes sociales y compartió el duro momento que está enfrentando tras la muerte de su papá.

“Las cosas cambiaron drásticamente en medio del viaje, perdón por mostrarme tan sensible y fuera de lo normal que soy, pero no puedo manejar el tema de otra forma que no sea la real, gracias por su respeto”, comentó antes de confirmar la triste noticia.

Yessenia Reyes contó que no iba a poder estar en el funeral. Captura (Yessenia Reyes /Yessenia Reyes)

LEA MÁS: Mariana Uriarte reveló la clave que la ha mantenido 16 años junto a su esposo

La bailarina también agradeció los mensajes de apoyo y las muestras de cariño que ha recibido durante estas horas tan difíciles.

“Me enteré que mi papá acaba de partir, no existe una manera más dura de recibir una noticia así. Muchos de ustedes saben cuánto luchamos todo este tiempo. Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida al otro lado del mundo, completamente alejada de él y de mi familia”, agregó.

La exparticipante de Mira quién baila explicó que no podrá llegar al funeral de su padre, ya que actualmente se encuentra en Sevilla, España, mientras que su familia vive en El Salvador.

Según detalló, el viaje le tomaría varios días debido a la cantidad de vuelos que tendría que hacer y, además, no puede abandonar el proyecto laboral en el que participa actualmente.

“Tendría que tomar vuelos locales y después internacionales para llegar donde está mami. Además, no puedo detener el proyecto, hay un gran equipo detrás y no puedo irme y dejarlo tirado. Sé que él también habría querido que fuera así”, expresó entre lágrimas.

Yessenia confesó que, normalmente, no suele mostrar sus sentimientos en redes sociales, pero aseguró que esta vez se siente completamente rota.

“Quería agradecer por la vida de mi papá porque se lo merece y por el tiempo que Dios nos lo prestó, que fue un tiempo generoso, por lo que compartimos y por el amor que dejó en nuestras vidas y corazones”, detalló.

Hace algún tiempo, Yessenia Reyes ya había hablado sobre el delicado estado de salud de su papá y lo difícil que estaba siendo ese proceso para toda su familia.

En una entrevista anterior, la bailarina contó que su padre enfrentaba un complicado cuadro clínico debido a una insuficiencia renal y otros problemas de salud que le habían diagnosticado tiempo atrás.

Incluso, confesó que mientras participaba en Mira quién baila 2025 vivía con “un nudo en el corazón”, pues solo le pedía a Dios tener tiempo para acompañar y apoyar a sus seres queridos. Además, aseguró que esta situación siempre le recordaba lo valiosa que es la salud y la importancia de poner siempre a la familia en primer lugar.

Desde el equipo de La Teja le enviamos nuestras más sinceras condolencias a Yessenia Reyes y a toda su familia en este difícil momento. Deseamos que encuentren fortaleza y consuelo para afrontar esta dolorosa pérdida.