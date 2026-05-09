Mariana Uriarte reveló la clave que la ha mantenido 16 años junto a su esposo

Mariana Uriarte, ganadora de la segunda temporada de Mira quién baila, aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidoras para sincerarse sobre su vida en pareja y compartir algunos consejos que, asegura, le han ayudado a construir una relación sólida.

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La maquillista y empresaria, dueña de la reconocida marca Karamawi, respondió varias consultas personales, pero hubo dos que llamaron especialmente la atención por la honestidad con la que habló de su matrimonio.

Una de sus seguidoras quiso saber si era una mujer celosa, tomando en cuenta que su esposo, Randall Cisneros, suele aparecer con frecuencia en el contenido que comparte en redes sociales.

Mariana Uriarte reveló la clave que la ha mantenido 16 años junto con su esposo Randall Cisneros. (redes/Instagram)

Lejos de cualquier drama, Mariana dejó claro que la base de su relación es la confianza.

“No soy celosa. La confianza y la tranquilidad que me da mi esposo valen demasiado para mí. Son 16 años que llevamos eligiéndonos todos los días”, respondió.

Su mensaje fue aplaudido por muchas seguidoras, quienes destacaron la madurez con la que habla de su relación.

Mariana Uriarte y su esposo Randall Cisneros tienen una hija. (redes/Instagram)

Pero las preguntas no terminaron ahí. Otra usuaria quiso saber si en su matrimonio existen discusiones fuertes o cómo hacen para enfrentar los momentos complicados que toda pareja vive.

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Y Mariana fue clara en admitir que, como cualquier relación, no todo es perfecto.

“Claro que sí. Creo que todas las parejas tienen diferencias y momentos difíciles”, confesó.

Sin embargo, aseguró que la clave para superar esos momentos ha sido recordar siempre que están del mismo lado.

“La clave para nosotros ha sido recordar que somos un equipo, incluso cuando pensamos distinto. Tratamos de hablar las cosas con calma, no herirnos por ganar una discusión y siempre elegir el respeto, aun estando molestos”, explicó.

Mariana Uriarte decidió responder algunas preguntas sobre su vida matrimonial. (redes/Instagram)

Las respuestas de Uriarte generaron muchas reacciones positivas, especialmente entre sus seguidoras, quienes valoraron que mostrara una versión más real de la vida en pareja, lejos de la perfección que muchas veces se proyecta en redes sociales.

Con sus palabras, Mariana dejó claro que para ella el amor no solo se trata de romanticismo, sino de trabajo en equipo, comunicación y respeto diario.

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