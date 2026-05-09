Familia de Omar Cascante agradece el apoyo recibido tras la muerte de su hermano menor

La familia de Omar Cascante agradeció públicamente las innumerables muestras de cariño y solidaridad que han recibido tras la repentina muerte de su hermano mayor Gustavo Cascante, conocido entre sus seres queridos como “Tocho”.

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Fue Juan José Cascante, hermano mayor del expresentador de Teletica, quien compartió un sentido mensaje en nombre de toda la familia, luego de darle el último adiós al joven de 40 años.

“Muchas gracias. De parte de las familias Cascante Córdoba, Cascante Ribas y Ribas Fallas, conmocionados por tantas muestras de cariño de todos y cada uno quienes nos acompañaron en estos momentos de dolor. Sentir ese abrazo tan afectuoso y sincero significó muchísimo para nosotros. Despedimos a Tochito con honores”, publicó.

El hermano menor de Omar Cascante, Gustavo (en el centro), murió a los 40 años. (redes/Facebook)

Junto a esas palabras, la familia difundió un emotivo comunicado en el que reflejan el profundo dolor que atraviesan por esta pérdida que los tomó por sorpresa.

“Agradecer es sencillo cuando la vida sonríe, pero agradecer en medio del dolor… eso ya no nace de la emoción. Eso brota desde un lugar mucho más profundo del alma. Y hoy mi familia y yo somos eso: una sola alma. Un alma cansada, golpeada, una familia tratando de respirar lento en medio de esta tormenta inesperada”, dice parte del mensaje.

Omar Cascante, periodista y presentador (redes/Instagram)

La familia también confesó que, aunque el dolor es inmenso y difícil de entender, la fe ha sido su refugio en estos días.

“Todavía creyendo que Dios sigue siendo bueno, aun cuando el corazón no logra entender lo que está viviendo. Porque hay dolores que jamás tendrán explicación humana”, expresaron.

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Además, agradecieron cada abrazo, mensaje y oración que han recibido durante estos días.

“Gracias por amar a nuestro Tocho. Gracias por acompañarnos cuando más vulnerables estamos”, agregaron.

La familia de Omar Cascante agradeció por las muestras de cariño tras la muerte de Gustavo Cascante, conocido cariñosamente como "Tochito". (Instagram/Instagram)

Las redes sociales de Omar Cascante y de su familia se han llenado de mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores, quienes han querido acompañarlos en este duro momento.

La despedida de Gustavo, a quien llamaban cariñosamente “Tochito”, ha estado marcada por el amor, la unión familiar y el cariño de quienes lo conocieron.

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