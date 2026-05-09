Jafet Jerez da a conocer el cruel rechazo que sufría antes de ser conocida

Jafet Jerez, exparticipante de Nace una estrella, revivió una etapa clave de su vida tras un reciente viaje a El Salvador, país donde se inició su camino artístico.

Durante su visita, volvió a Telecorporación Salvadoreña, lugar que simboliza una de las oportunidades más importantes de su carrera.

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Rechazos y perseverancia

“Telecorporación Salvadoreña es la televisora más fuerte de El Salvador. Yo había hecho no sé cuántos castings ahí y en las televisoras competencia. En todo lado, donde yo veía que decía casting, me metía para probar suerte y para esas alturas ya me había rendido”, contó a La Teja.

Jafet Jerez ha sabido ganarse el cariño de su público. (Instagram)

La artista relató que enfrentó múltiples rechazos en diferentes lugares, no por falta de talento, sino por estándares de imagen.

“Yo siempre he sido una persona con sobrepeso, entonces siempre terminaban mandando a alguien que fuera muy guapa, con las medidas correctas, según los estándares de belleza que manejábamos en el mundo en esas fechas.

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“Entonces, ya mi corazoncito había sido muy golpeado porque me decían que tenía mucho talento, pero literal en una televisora me dijeron textualmente: ‘Ya tenemos una gorda en el programa y no’. Para mí todas esas decepciones habían sido duras de digerir; entonces, yo ya me había dado por vencida de que a mí me iban a dar una oportunidad en televisión, pero yo seguía cantando”, detalló.

Esta fue la imagen compartida por Jafet Jerez en su Instagram tras su visita a El Salvador. (Jafet Jerez/Instagram)

La oportunidad que lo cambió todo

Con ese contexto, en una ocasión se encontraba cantando en un bar cuando un productor de un nuevo formato de Telecorporación Salvadoreña la vio y la invitó a participar en “El Número Uno”.

Sin embargo, en ese momento no creyó en la propuesta y rechazó la invitación, ya que no quería volver a atravesar una decepción como las anteriores.

Nace una estrella, programa de Teletica (redes/Facebook)

Jerez pasó cerca de 15 días reflexionando sobre si debía aceptar o no y decidió intentarlo; superó el casting y los filtros, se comprometió con el proyecto y terminó enamorándose del programa.

Jafet Jerez tiene un increíble talento. (Instagram/Instagram)

Aunque no obtuvo el primer lugar, recibió el cariño del público y vivió momentos significativos en distintos escenarios.

Un camino que la llevó a Costa Rica

Todo esto ocurrió en medio de la crisis de seguridad que enfrentaba el país y, aunque su carrera avanzaba, reconoció que asumía riesgos al presentarse en zonas afectadas por las maras, lo que la llevó a trasladarse a Costa Rica.

En 2015 fue invitada nuevamente a El Salvador a un formato VIP del programa, en el que participó durante año y medio, pero en un contexto aún más complejo en materia de seguridad.

Esto la llevó a establecerse definitivamente en Costa Rica y se consolidó tras un casting con la Orquesta Filarmónica en 2017. Años más tarde, en 2023, vivió la experiencia de “Nace una estrella” con Teletica.

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En su reciente viaje, disfrutó al máximo el reencuentro con su país, exploró nuevos espacios, probó diferentes propuestas gastronómicas y reconectó con su cultura, reafirmando el cariño que siente tanto por El Salvador como por Costa Rica.