Fabiola Herra destacó con su elegancia y llegó muy bien acompañada al traspaso de poderes

Este viernes 8 de mayo se vivió una jornada histórica en Costa Rica con el traspaso de poderes.

A partir de este día, Laura Fernández asumió como nueva presidenta del país, tras recibir la banda presidencial de Rodrigo Chaves.

La ceremonia reunió a figuras políticas, delegaciones internacionales y medios de comunicación. Entre las asistentes destacó la periodista Fabiola Herra, quien llegó acompañada de su novio, Fabio Fernández.

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Fabiola Herra es periodista en Multimedios. (redes/Instagram)

Un look elegante y sofisticado

La periodista de Multimedios Costa Rica optó por una blusa de satín blanca, una enagua beige larga y zapatos altos blancos, además de un peinado semirrecogido que complementó el estilo elegante y sobrio.

El color blanco suele relacionarse con elegancia, serenidad y equilibrio, mientras que los tonos beige y arena proyectan neutralidad, sofisticación y cercanía. La combinación de ambos colores aportó una imagen refinada y apropiada para un evento protocolario de alto nivel.

Por su parte, Fabio Fernández, gerente regional de Multimedios, vistió una camisa celeste de manga larga con pantalón beige y zapatos café, colores que transmiten confianza, estabilidad y formalidad. Además, el beige de su vestuario combinó con la falda de Herra, generando armonía visual entre ambos.

Fabiola Herra posó elegante en el traspaso de poderes. (Instagram/Fabiola Herra)

Fabiola Herra se hizo presente con su novio, Fabio Fernández. (Instagram/Fabiola Herra)

“Día histórico para consolidar la democracia y la paz de nuestro país”, escribió Herra en una publicación compartida en sus redes sociales.

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Un día histórico para el país

Las actividades oficiales comenzaron desde las 8:30 a.m., en la plazoleta del estadio Nacional de Costa Rica, con presentaciones culturales. Posteriormente, se dio la juramentación de las vicepresidencias, el mensaje inaugural de la mandataria así como la presentación oficial del gabinete.