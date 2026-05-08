La increíble sorpresa de unos ramonenses cuando Sebastián Yatra llegó por pollo frito

Sebastián Yatra tendrá su concierto en Parque Viva este sábado 9 de mayo, pero se vino unos días antes para descansar en La Fortuna. (Redes /Facebook)

A pocas horas de su esperado concierto en Costa Rica, el cantante colombiano Sebastián Yatra sorprendió a los dueños de un local de comidas rápidas de San Ramón, de Alajuela, al entrar a comer como cualquier otro ciudadano.

La parada inesperada la hizo este jueves cuando iba de camino a San Carlos, donde está descansando y disfrutando de la naturaleza.

El intérprete de “Tacones rojos” y “Pareja del año”, quien se presentará este sábado 9 de mayo en Parque Viva, llegó pasada la 1 p. m. a Toto’s Comidas Rápidas luego de que, camino hacia La Fortuna, le dijera a su chofer que quería comer pollo frito.

Y lo que parecía una parada cualquiera terminó convirtiéndose en una anécdota inolvidable para los dueños del negocio.

Manuel Sancho, dueño del local de comidas rápidas, ni sabía quien era Sebastián Yatra por eso no lo reconoció al entrar a su negocio. (Redes /Facebook)

Manuel Sancho, propietario del local, contó a La Teja que todo fue completamente inesperado.

“Él iba para un hotel en La Fortuna (está en el Nayara) y le dijo al chofer que quería comer pollo frito, pero que fuera bien bueno. El chofer le recomendó venir aquí y así fue como llegó”, relató.

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Lo curioso es que don Manuel ni siquiera conocía al chofer de la buseta y ni sabía quién era el colombiano.

“Mi esposa me dijo: ‘Ese es Sebastián Yatra’, pero yo le contesté: ‘Yo no sé quién es Sebastián Yatra’. Ella empezó a buscar en redes y ahí confirmó que sí era”, contó entre risas.

Daniela Vargas, esposa de Manuel, fue quien lo reconoció desde que entró, pues ella fue la que lo atendió directamente en la mesa, aunque primero lo trató como un cliente más.

“Cuando lo vi pensé: ‘Qué parecido a Sebastián Yatra’, pero por respeto no le dije nada. Ya después, escuchándolo hablar y viendo cómo vacilaban conmigo, confirmé que sí era él”, recordó.

La ramonense contó que la interacción con el artista fue tan natural que incluso Yatra jugó con la duda cuando ya vio que lo había reconocido.

“Yo le dije: ‘Usted es Sebastián Yatra, ¿verdad?’, y él me respondió: ‘No, yo no soy Sebastián Yatra, solo me parezco’. Después se paró, me dio la mano y me dijo: ‘Mucho gusto, Sebastián Yatra’”, relató Daniela entre risas.

Sebastián Yatra está en la zona de La Fortuna de San Carlos descansando previo a su concierto. (Redes /Facebook)

Comió de todo

El artista llegó acompañado por su mánager y una persona de seguridad, y permaneció cerca de dos horas en el restaurante, tiempo suficiente para comer, conversar y hasta ver fútbol.

Según contaron los dueños, se tiró el partido del Paris Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich tranquilamente, pues en ese momento no había tanta clientela.

“Cada uno se comió tres platos. Pidieron pollo, una macarrona y un trío de tacos de pescado. Él preguntaba mucho por la comida y quería recomendaciones”, explicó Manuel.

Daniela Vargas contó que el cantante Sebastián Yatra es muy humilde y que también aceptó tomarse fotos con otras personas que lo reconocieron al salir de su local. (redes/Facebook)

Además, le ofrecieron hacerle un batido con frutas naturales y pidió que le hicieran uno de fresa sin azúcar.

Daniela destacó la gran humildad del cantante, pues comentó que en ningún momento se puso con delicadezas.

“Fue superamable, educado y sencillo. Comió como cualquier cliente, no pidió nada especial ni hizo exigencias. Me impresionó mucho lo humano que es”, aseguró.

Además, antes de irse, fue el propio Yatra quien propuso tomarse una foto con ellos, pues ya le habían dicho que su hija era muy fan de su música.

“Él mismo dijo: ‘Tomémonos una foto’. Nada más pidió que no saliera publicidad, pero yo me avivé y tomé la foto donde se veía Toto’s atrás”, confesó Manuel entre risas.

Nada de montaje

Obviamente, estos pulseadores no dudaron en compartir las fotos en redes sociales y muchos pensaron que se trataba de inteligencia artificial.

“Ha llegado muchísima gente a preguntar si era cierto. Muchos no lo creían hasta que lo vieron publicado por otras personas”, dijo Manuel.

La visita inesperada de Sebastián Yatra generó que muchos clientes llegaran a pedir lo que el artista comió. (Redes /Facebook)

Daniel agregó que el cantante fue el que pagó y se sorprendió cuando ella le aclaró que no cobraban propina, pero aun así él agregó unos colones más por el “buen servicio”.

Ahora, mientras Yatra afina detalles para su concierto en Costa Rica, en San Ramón quedó una historia para contar… y un pollo frito que ya se hizo más que famoso gracias al antojo del colombiano.