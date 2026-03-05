Fabiola Herra recordó con dolor su salida de Multimedios canal 8: “Fue un verdadero duelo”

La periodista Fabiola Herra abrió su corazón para referirse a una de las etapas laborales que más le dolió cerrar: la de Multimedios canal 8.

En diciembre anterior, la comunicadora fue cesada de la televisora luego de que el programa La Revista —del que era presentadora— fuera cancelado.

Este miércoles, Fabiola compartió un emotivo “reel” en su cuenta de Instagram, donde habló del impacto que tuvo esa noticia en su vida.

Fabiola Herra era figura del programa La Revista. (redes/Instagram)

“Perder un trabajo que uno ama es un verdadero duelo”

“Quiero contarles algo que viví hace unos meses y que me marcó profundamente. Perder un trabajo que uno ama no es solo un cambio laboral, es un verdadero duelo y muchos de ustedes saben que en diciembre anterior cerraron el programa donde yo trabajaba: La Revista, un espacio matutino que fue parte de mi vida profesional por casi tres años y que significó muchísimo para mí”, mencionó Fabiola.

Contó que la noticia del cierre del matutino la recibieron el jueves 3 de diciembre, una fecha que asegura nunca olvidará, así como la decisión de que el espacio continuaría al aire hasta el 31 de ese mes.

“Ustedes no se imaginan lo que nos dolió a todos esa noticia, de verdad dolió, lloré, dolió cerrar una etapa que uno quiso y construyó, trabajar en diciembre sabiendo que se acababa y que íbamos en cuenta regresiva hacia el cierre, la verdad es que solo los que lo vivimos saben lo que es”, destacó.

Un cierre que se convirtió en oportunidad

Según explicó, siempre ha visto los finales como una “oportunidad disfrazada”, y esta vez no fue la excepción.

Tras su salida del canal, decidió en enero alejarse de las redes sociales para enfocarse en planear su futuro personal, familiar y profesional junto a sus dos hijas y su novio, Fabio Fernández.

“Viví mi duelo a mi manera y me centré en lo más importante para mí”, expresó.

Fabiola Herra habla de su salida de Multimedios

Al poco tiempo, recibió la oportunidad de regresar a la televisión junto a Omar Cascante en el programa Sin pasaporte, curiosamente en el mismo canal que meses antes le había dado la noticia de su despido.

La periodista también contó que su pareja la ayudó con el diseño de su propia página web, donde comparte contenido sobre crecimiento personal, maternidad y viajes. Además, ambos lanzaron el proyecto eFFe, una agencia corporativa que ofrece distintos servicios.

“Situaciones como esta (su despido) nos puede abrir puertas que ni imaginamos”, comentó.