Periodista Fabiola Herra se mostrará más real en sus redes sociales

Fabiola Herra contó que ahora en sus redes sociales mostrá más detalles de su día a día. (redes/Instagram)

La periodista Fabiola Herra, quien ya no trabaja a diario en televisión tras su salida de La Revista, de canal 8 de Multimedios, decidió abrir una ventana más íntima en sus redes sociales para mostrarse tal cual es, más allá de la imagen pública que muchos conocen.

A través de un mensaje sincero, Fabiola explicó que desea que el público la conozca no solo por su trabajo, sino por su esencia y su día a día.

“Quiero mostrarles esas facetas: Fabi como mujer, como mamá, como profesional y también como pareja”, expresó, dejando claro que esta etapa viene marcada por la honestidad y la cercanía.

La expresentadora de Repretel aseguró que no pretende mostrar una vida perfecta, sino real.

También adelantó que compartirá su experiencia como mamá de adolescentes, una etapa que vive con orgullo tras haber sacado adelante a sus hijas.

“Esa mujer que se ha equivocado, que ha tenido miedo, que ha llorado, que ha tenido que empezar muchas veces. También de cómo es ser mamá de adolescentes, ahora que con orgullo he sacado adelante a mis hijas. Vamos a hablar de lo que vivimos, lo que sentimos las mujeres de 40 y tantos años y de cómo nos brilla el alma cuando vivimos un amor bonito”, dijo.

Su intención, según dijo, es que sus historias puedan ayudar e inspirar a otras personas.

Aunque confesó que lo pensó durante mucho tiempo, finalmente se animó a ser más abierta en redes, convencida de que compartir desde la verdad también puede convertirse en una forma de acompañar a otros.

Precisamente, la semana pasada Fabiola regresó a las cámaras con el programa “Sin pasaporte”, que se estrenó en el canal 8 y el cual presenta junto a Omar Cascante, en el que muestran destinos diferentes turísticos.