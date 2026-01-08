Ajustes en Multimedios: José Víquez queda fuera de canal 8, pero no de la empresa

Multimedios dio a conocer la noche de este miércoles los llamados “ajustes estratégicos” que implementará en su programación a partir de este nuevo año, confirmando varios cambios importantes dentro de canal 8 y sus espacios más conocidos.

Tal y como ya se había anunciado semanas atrás, el programa La Revista salió del aire a finales del 2025, poniendo punto final a una etapa que se extendió por varios años.

Con el cierre del espacio matutino, los presentadores Fabiola Herrera y Alonso Miranda quedaron fuera de la empresa, decisión que generó reacciones entre los televidentes que seguían el programa a diario.

José Víquez asumió la dirección de La Revista, de canal 8, tras la salida de Sergio González, pero ya no seguirá más en televisión.

En medio de la reestructuración, Paula Brenes se mantiene firme dentro del canal. La comunicadora continuará como presentadora del noticiero Telediario y, además, asumirá un nuevo reto como conductora del programa Mi casa es su casa, el cual está a cargo de Giovanni “el Profe” Calderón.

Otro de los nombres que despertó mayor curiosidad fue el de José Víquez, quien se desempeñaba como director de La Revista. Aunque Víquez ya no aparecerá más en televisión, sí continuará siendo parte del grupo Multimedios.

El comunicador seguirá como locutor de Bésame y como coordinador de mercadeo de las emisoras de la empresa, además de mantenerse activo en el teatro.

Víquez aseguró a La Teja que recibe este cambio con tranquilidad y agradecimiento.

“Gracias a Dios sigo con la radio, mercadeo y el teatro, pues me siento muy tranquilo… Durante los años que formé parte de La Revista fui muy feliz y logré crecer como profesional y como ser humano”, expresó.

José Víquez agredeció mucho la oportunidad que le dieron de hacer televisión, algo a lo que no estaba acostumbrado.

También destacó que el programa fue una gran escuela y recordó con cariño experiencias como la transmisión del Festival de la Luz y las corridas de toros, entre otros eventos especiales, afirmando que se queda con la paz del trabajo hecho con pasión y la ilusión de seguir creciendo.

Multimedios también anunció entre sus cambios el regreso de Natalia García como presentadora de Telediario por las noches, a la cual habían despedido en enero de 2025.