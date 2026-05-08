Periodista de TD Más lanza un desgarrador mensaje sobre la muerte de su papá por culpa del covid-19

Adriana Hernández, periodista de TD Más, perdió a su papá durante la pandemia a causa del covid-19. (Adrian Garcia Solis AGS Multimed)

La periodista deportiva de TD Más, Adriana Hernández, conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje en memoria de su papá, al cumplirse cinco años de su fallecimiento a causa del covid-19.

A través de sus redes sociales, la comunicadora abrió su corazón y habló sobre cómo ha sido vivir con la ausencia de una de las personas más importantes de su vida y las lecciones que le ha dejado el duelo.

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“Mi papá murió hace cinco años y estas son algunas cosas que he entendido desde entonces... Uno nunca vuelve a ser la misma persona después de perder a alguien que ama. Hay preguntas que jamás tendrán respuesta”, escribió.

Adriana Hernández, periodista de TD Más, recuerda a su papá a cinco años de su partida a causa de covid-19 (redes/Instagram)

Hernández, novia del periodista Christian Sandoval, reconoció que la partida de su padre ha sido el dolor más fuerte que ha enfrentado.

“La muerte de mi papá ha sido el dolor más grande de mi vida. Hay días en los que el duelo llega sin avisar, sin explicación y vuelve a sacudirlo todo”, confesó.

La periodista también reflexionó sobre cómo el dolor transforma las prioridades y la manera de ver la vida.

“Perder a alguien tan cercano solo recuerda lo efímera que es la vida y lo valioso que es el tiempo”, expresó.

Adriana Hernández, periodista de TD Más, confesó que no es la misma desde que murió su papito. (redes/Instagram)

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Además, agradeció a quienes la acompañaron en sus momentos más difíciles, asegurando que nunca olvidará a quienes estuvieron a su lado en medio de la oscuridad.

Su mensaje tocó a muchos de sus seguidores, quienes le enviaron muestras de cariño y solidaridad, recordándole que el amor hacia un padre nunca desaparece, aunque pasen los años.