Omar Cascante con el corazón destrozado: muere a los 40 años su hermano menor

Una durísima noticia golpea el corazón de Omar Cascante y toda su familia la noche de este martes 5 de mayo.

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Gustavo Cascante Córdoba, el hermano menor del periodista y cantante, falleció a los 40 años. Las causas del fallecimiento no han trascendido.

Gustavo Cascante (de anteojos negros) era el hermano menor de los Cascante Córdoba. Fotografía: Facebook. (Instagram/Instagram)

Pasadas las 9 de la noche de este martes, Omar publicó un lazo negro en Instagram con el mensaje “mi alma está triste hasta la muerte”, pero no entró en detalles.

De inmediato, la publicación de la exfigura de Teletica se comenzó a llenar de mensajes de solidaridad y fortaleza en el duro momento.

Juan José Cascante (de gorra) comunicó con este mensaje la muerte de su hermano menor y el de Omar Cascante. (Instagram/Instagram)

Fue el otro hermano de Omar, Juan José Cascante Córdoba, quien comunicó en Facebook que Tocho, como le decían a Gustavo, murió.

“Vuelta alto, hermano. Con profundo dolor lamentamos la pérdida de nuestro hermano menor, Tocho”, confirmó Juan José.

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Según consultó La Teja en el Registro Civil, Gustavo nació el 23 de enero de 1986, estaba casado y tenía un hijo de 17 años.

Mensajes de fortaleza

Tras la noticia, decenas de mensajes inundan las redes sociales de Cascante.

La modelo y excompañera de trabajo de Omar, Marcela Negrini, escribió: “Mi querido amigo te abrazo con toda mi alma”.

El cantante Pedro Capmany reaccionó: “Lo siento mucho mi hermano. Dios les dará las fuerzas para sobrellevar este momento. Mi más sentido pésame”.

Y seguidores del comunicador en redes también lo abrazaron a la distancia.

“Que el Señor Jesús te de mucha fortaleza en estos momentos de dolor”, “perder a un ser amado es demasiado desgarrador, te acompaño en tu dolor, Dios les dé fortaleza”, “que la presencia de Dios los fortalezca cada minuto y cada instante amén a todos”, son otros de los comentarios que suma la publicación de Omar.

Omar Cascante hizo esta publicación en Instagram sin entrar en detalles. (Instagram/Instagram)

En La Teja también nos unimos a esos mensajes de fortaleza para Omar y toda su familia en medio de esta dura noticia.