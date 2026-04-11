Omar Cascante envía mensaje de agradecimiento a la mamá de su hijo mayor por una gran razón

El músico y presentador Omar Cascante compartió un emotivo momento familiar tras la graduación de su hijo mayor, Daniel, quien obtuvo su licenciatura en Diseño Publicitario en la Universidad LCI Veritas.

Un logro que marca una etapa

A través de sus redes sociales, Cascante publicó una fotografía junto a su hijo y la madre del joven, Sara, destacando que este logro representa el cierre de una etapa importante y el inicio de nuevos desafíos profesionales.

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“Ahora, ¡a crecer, licenciado! Deseo que tengás fuerza en las caídas y carácter en los procesos. Porque no será fácil, pero será interesante. ¡Dios va delante tuyo! Y a vos, Sarita… mi respeto profundo. Gracias por cuidar así a nuestro hijo. Tu presencia, constancia y amor, hicieron posible este momento que también lleva tu nombre", mencionó Cascante.

Omar Cascante utilizó sus redes para enviar el mensaje. (Instagram/Instagram)

Un mensaje de agradecimiento

El presentador no solo expresó orgullo por su hijo, sino también un profundo agradecimiento hacia Sara, resaltando su papel en la formación y acompañamiento de Daniel a lo largo de los años.

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Este momento refleja la importancia del apoyo familiar en los logros académicos y personales, así como el inicio de una nueva etapa para el joven, quien también ha mostrado interés por la música.