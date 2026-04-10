(Video) Vea el antes y después de Viviana Calderón en la pantalla de Repretel

Conexión Fútbol regresa el 26 de abril, a las 7:30 p.m., por canal 6 y Viviana Calderón será su presentadora principal. (redes/Captura de video)

La presentadora Viviana Calderón está lista para dar un paso importante en su carrera, al asumir como figura principal del nuevo programa Conexión Fútbol, que se estrenará el próximo 26 de abril por canal 6.

Muchos la recuerdan por sus inicios en el espacio A todo dar, donde se dio a conocer a inicios de los años 2000 y conquistó al público con su carisma y frescura frente a las cámaras. Hoy, años después, Vivi demuestra que su trayectoria sigue creciendo y reinventándose.

Viviana Calderón antes y después en Repretel

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En la página Repretel Retro compartieron un video de cómo lucía en aquella época como “chica A todo dar” y su imagen actual durante los ensayos del nuevo proyecto de Repretel, donde se le ve más madura, segura y con una presencia consolidada en televisión.

Ya han pasado 26 años de aquel programa de concursos en los que se ganó el cariño del público, el cual todavía conserva, pues muchos están muy felices de volver a verla en la pantalla.

A todo dar se transmitió del 2000 al 2005 por canal 6 de lunes a viernes. (Archivo/Archivo)

El salto a Conexión Fútbol marca una nueva etapa para Calderón, quien ahora asumirá un rol protagónico en un formato enfocado en el deporte, un reto distinto a lo que había hecho en sus inicios.

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Esta semana todos los integrantes del nuevo Conexión fueron convocados para ensayar por las tardes las dinámicas y el nuevo formato que presentarán durante ocho semanas.