Nueva figura de Repretel a quien le chocaron el carro y huyeron cuenta el increíble final de la historia

El creador de contenido y nuevo rostro de Repretel, Sebastián Ocampo, rompió el silencio sobre el angustiante accidente que sufrió en carretera durante la noche del Viernes Santo.

El joven había denunciado en redes sociales que un conductor lo chocó mientras transitaba por Alajuela y luego se dio a la fuga, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Sebastián Ocampo será parte de la nueva temporada de Conexión fútbol, de Repretel. (Instagram/Instagram)

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Así fue el choque y la persecución

Tras el impacto, Sebastián Ocampo decidió seguir al responsable por varios metros, pero en medio del trayecto lo perdió de vista y el conductor logró escapar. ¿Qué pasó después? Él lo reveló a La Teja.

En el vehículo viajaban sus papás, su hermano menor y una cuñada, a quienes, por dicha, no les pasó nada, aunque el carro sí quedó con algunos golpes.

Las redes hicieron lo suyo

Gracias a que logró grabar la placa del vehículo, el influencer pidió ayuda en redes sociales para dar con el responsable y la respuesta fue inmediata.

“Lo primero es que todos estamos bien, gracias a Dios; después, gracias a las redes y a todos mis seguidores pude dar con la persona, a quien ya contacté y se está haciendo responsable. Estoy más tranquilo por eso y ya el carro está en el taller”, comentó Sebas.

El susto que vivió con su familia

Aunque el accidente no pasó a más, Ocampo reconoció que sí se llevó un gran susto, especialmente por ir acompañado de sus seres queridos.

Sebastián Ocampo mostró cómo le dejaron el carro que dijo había cambiado hace poco. (Instagram/Instagram)

“Fue una situación fea porque iba con mis dos papás, mi hermano menor y mi cuñada y fue feo vivirlo en familia y más que pasó del lado de mami. Al día siguiente ella estaba medio golpeada, pero gracias a Dios estamos bien”, mencionó.

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Agradecido con su comunidad

El joven destacó el apoyo que recibió por parte de sus seguidores, quienes en cuestión de horas lograron ayudarle a ubicar al conductor.

“Gracias a las redes fue que pude ubicar a la persona; por eso siempre intento con mi comunidad ser muy agradecido y conectar con mensaje positivos y creo que eso ha generado ese sentimiento con ellos que me pudieron ayudar. No le puedo explicar la cantidad de personas que me ayudaron con información y en menos de 24 horas teníamos la información y habíamos dado con el responsable”, comentó.

Su salto a la televisión

Sebastián Ocampo está a punto de debutar en la televisión nacional tras ser fichado por Repretel para la nueva temporada de Conexión Fútbol.

Sebas Ocampo, arriba de Alonso Solís, es una de las nuevas figuras de la televisión nacional. (Instagram/Instagram)

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Su estreno oficial será el próximo domingo 26 de abril a las 7:30 p.m. por canal 6, aunque ya aparece en promociones del esperado regreso del programa deportivo.