Nueva figura de Repretel fue víctima de ingrata situación en carretera y pide ayuda a la gente

El creador de contenido Sebastián Ocampo vivió un momento angustiante este Viernes Santo, luego de ser víctima de un choque en carretera cuyo responsable se dio a la fuga.

El también nuevo fichaje de Repretel para el regreso de Conexión fútbol contó en redes sociales que el incidente ocurrió cuando regresaba a su casa en Alajuela, tras salir a comer con su familia.

Sebastián Ocampo es el nuevo fichaje de Repretel para Conexión fútbol. Fotografía: Instagram Sebastián Ocampo. (Instagram/Instagram)

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“Veníamos de vuelta a la casa acá en Alajuela. Un carro nos chocó, dejando mi auto así. Gracias a Dios, nadie salió mal, todos estamos bien; mi madre un poco golpeada, pero no hago este video por lo material, que eso se puede recuperar, pero es que esta persona se dio a la fuga”, relató.

Persiguió al conductor, pero lo perdió

Ocampo explicó que intentó seguir al responsable por varios metros; sin embargo, lo perdió en medio de las calles manudas.

Aun así, logró captar videos del vehículo y obtener el número de placa, con el cual ya identificó al propietario registral.

Sospecha de conducción irregular

El influencer también compartió su preocupación por la forma en que manejaba el otro conductor.

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Según mostró en sus videos, el vehículo iba en zigzag, se brincaba altos y no respetaba semáforos en rojo.

Nuevo fichaje de Repretel pasó por un horrible momento

Por ello, sospecha que podría haber estado bajo efectos del alcohol o en alguna situación irregular.

Pide ayuda para dar con el responsable

Frustrado por lo ocurrido, Ocampo acudió a sus seguidores para intentar ubicar al responsable.

“Me siento un toque frustrado porque nadie me ha regalado lo que tengo. Este carro lo cambié hace cinco meses trabajando fuerte y ha sido todo un esfuerzo para tenerlo, para que una persona llegue y nada más haga eso. Es un toque doloroso, pero gracias a Dios, estamos bien”, expresó.

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