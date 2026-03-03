Omar Cascante dice trabajar en su mejor versión y su secreto es: “Deber por encima del placer”

El expresentador de Buen día, Omar Cascante, acostumbra compartir con sus seguidores en redes sociales cómo transcurren sus mañanas desde muy temprano.

Omar Cascante, periodista y expresentador de Buen día, contó la razón por la que madruga tanto. (redes/Instagram)

Sus publicaciones inician antes de las 4 a.m. lo que ha despertado la curiosidad de muchos, quienes le preguntan por qué madruga tanto si ya no está en la revista matutina, lo cual requería que estuviera temprano en canal 7.

LEA MÁS: Fabiola Herra y Omar Cascante regresan juntos a la televisión con un inesperado programa en este canal

Ante esas consultas, Cascante decidió explicar el significado personal que tiene levantarse de madrugada.

Por ejemplo, su rutina de este martes inició a las 4:20 a.m. con una pequeña jornada de ejercicio para estirar músculos.

“Deber por encima del placer”, escribió al describir dicha escena.

Minutos después, a las 4:40 a.m., dedica tiempo a la lectura, un espacio que describe como sanador.

“Cuando todos duermen, leer de madrugada se vuelve terapia”, comentó.

LEA MÁS: Omar Cascante contó el aterrador momento que vivió con su bebé

No lo hace por moda

El periodista fue enfático en que madrugar no es una moda ni una imagen idealizada.

“No es porque sea sencillo, no es porque suene romántico en redes sociales, es porque es una forma de creer en mí cuando nadie me está viendo”, explicó. Para él, levantarse temprano representa poner orden donde antes había desorden y excusas.

Omar Cascante decidió hacer un gran cambio en su vida y ahora se enfoca en construir su mejor versión. (redes/Instagram)

Además, resaltó el valor de esas horas silenciosas, en las que la mayoría de sus vecinos están durmiendo.

“También para mí madrugar es esto, canto de los pájaros cuando todo está en pausa; es una hora para ponerme en sintonía”, afirmó, convencido de que “no estoy perdiendo sueño, estoy ganando dirección” y trabajando en su mejor versión.

LEA MÁS: Nancy Dobles mostró cómo es su actual relación con Omar Cascante y Randall Salazar

A las 5:30 a.m., Cascante sale a correr cerca de su casa en Alajuela, lo cual hace por cerca de una hora.

El ahora presentador del espacio “Sin pasaporte”, que conduce junto a Fabiola Herra los sábados por canal 8, de Multimedios, aseguró que eso lo hace para trabajar en su mejor versión.

“Estoy trabajando en mí, en mi mejor versión, algo que me hace estar más presente. Y ojo, no solo para mí; creo que los que amo merecen mi mejor versión y esa versión no se improvisa, se construye. Sí se construye cuando todavía es de noche; yo espero que usted se atreva a vivir esta terapia que es un poco difícil, pero se puede. Deber por encima del placer”, concluyó.

LEA MÁS: Omar Cascante revela su dura lucha contra el alcoholismo: “Hubo noches donde pude no haber regresado”

Cascante decidió hace un año dejar de tomar alcohol, tras caer en este vicio cuando tenía 25 años, y desde entonces su vida ha cambiando un montón, ni qué decir su aspecto físico.