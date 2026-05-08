Gustavo López y Kevin Jiménez se reencontraron cara a cara tras sus diferencias en redes y esto se dijeron en televisión

Gustavo López y Kevin Jiménez se vieron cara a cara en televisión nacional e hicieron las pases. (redes/Instagram)

Los periodistas deportivos Kevin Jiménez y Gustavo López Cárcamo sorprendieron a sus seguidores al hacer las paces públicamente, luego de varios roces y “darditos” que ambos se habían lanzado en redes sociales.

La reconciliación se dio en el programa Camino al Mundial, que Jiménez realiza en la plataforma TDMax, donde tuvo como invitado especial a “Tavo” López, con quien además compartirá la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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“Esta es una reconciliación porque estuvimos ahí con algunos darditos en redes, pero nada grave, la verdad. Nos tenemos aprecio los dos y yo creo que estaremos compartiendo en la Copa Mundial 2026, que será la primera mía y la quinta de él, vamos a presentarlo de una vez, Gustavo López Cárcamo, qué gusto y placer tenerlo por acá. Bienvenido y espero que no nos tiremos más en redes y que estemos juntitos como siempre”, dijo Kevin al darle la bienvenida.

Fiel a su estilo, Tavo respondió con humor: “Bueno, faltaron las rosas nada más y un buen café, mi querido Kevin”.

Gustavo López y Kevin Jiménez hicieron la pases de cara al Mundial

La conversación siguió entre bromas, incluso imaginando un café juntos en Nueva York durante la cobertura mundialista.

“Allá en Nueva York nos tomaremos un cafecito frente al Empire State, disfrutando de ese solcito de verano de Nueva York, ¿cómo lo ve?”, le respondió Kevin.

“Podrías despertar celos, pero así será de mi parte”, le dijo con tono jocoso López.

Le pidió consejo

Durante el programa, Kevin aprovechó para pedirle consejos sobre cómo cubrir un Mundial, tomando en cuenta que será su primera experiencia.

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Tavo recordó que su primera cobertura fue en el Mundial de 2002, aunque desde Costa Rica, y que su primera experiencia internacional fue en Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, enviado por Teletica.

Gustavo López y Kevin Jiménez hicieron la pases de cara al Mundial.

Tras este acercamiento, López confirmó a La Teja que nunca hubo enemistad real solo que tuvieron diferentes criterios en algunas ocasiones y que fue simple tiradera en redes.

“Solo nos hemos criticado mutuamente por manejos de información, pero a Kevincito yo le tengo mucho aprecio. Lo conozco desde hace 10 años”, aseguró.

Además, confesó sentirse agradecido y feliz de poder cubrir una nueva cita mundialista, una experiencia que, según dijo, sigue disfrutando como la primera vez.