Mariana Uriarte revela difícil momento familiar que la llevó a tomar dura decisión

Mariana Uriarte, dueña de la empresa de cosméticos Karamawi, contó el por qué tuvieron que sacar a su mascota de la casa. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Mariana Uriarte reveló la dolorosa razón por la que tuvo que separar a su perrita Gaia de su hogar, una decisión tomada para proteger la salud de su hija Camila.

La ganadora de Mira quién baila, en su segunda temporada, explicó que durante más de un año la menor enfrentó fuertes reacciones alérgicas que encendieron las alarmas en la familia.

“Camila llevó un proceso de alergias, algo que estaba pasando y que yo les contaba. Se me inflamaba y se le brotaba todo el cuerpo”, relató.

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Tras múltiples consultas y exámenes con especialistas, finalmente descubrieron el origen del problema.

“Llegamos a la conclusión con el doctor de que Camila es alérgica a los pelitos de los perros y de los gatos, de cualquier animal”, contó Uriarte.

Según explicó, las alergias llegaron a un punto crítico, al grado que su hija estuvo muy mal de salud sin imaginar que su querida mascota tenía que ver con la situación.

“Tuvimos a Camila muy grave, amigas, muy grave. Las alergias eran de otro nivel”, aseguró.

Tuvieron que regalarla

Ante este panorama, el médico fue contundente y les dijo que no podían tener mascotas en casa.

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Por esa razón, Gaia ahora vive con un amigo cercano de la familia, quien se encarga de cuidarla y chinearla, aunque ellos siguen muy pendiente de ella a distancia.

Mariana Uriarte junto a su esposo Randall Cisneros y su hija Camila. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Pese al duro momento, Mariana mantiene la esperanza de volver a reunir a su familia con la perrita.

“Esperamos muy pronto poder decir que mi bebé Camila ya está bien y ya no tiene ese tipo de alergia”, expresó.