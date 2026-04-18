Mariana Uriarte debuta en Sábado Feliz y revela cuál será su sello en el programa de Teletica

Mariana Uriarte debutó este sábado como presentadora en Sábado Feliz. (La teja /captura)

Con nervios, sí, pero también con mucha actitud, Mariana Uriarte debutó este sábado en Sábado Feliz y dejó claro que llegó para ser ella misma.

La presentadora se estrenó en el programa y, lejos de verse tensa, se mostró relajada, disfrutando cada segundo, bailando e incluso compartiendo entre el público, algo que no pasó desapercibido.

De anuncio a realidad

Fue apenas a inicios de esta semana que el canal la presentó como una de sus nuevas fichas, generando expectativa entre los televidentes.

La presentadora fue parte de Mira quién baila. (Suministrada por Mariana Uriarte /Suministrada por Mariana Uriarte)

Y no pasó mucho tiempo para verla en acción, ya que este jueves grabó su primer programa, el mismo que salió al aire este sábado.

Fiel a su esencia

Uriarte también dejó claro desde el inicio cuál será su sello en el espacio: ser auténtica.

“Para mí esta oportunidad no es tratar de encajar con lo que la gente ve todos los días en televisión, sino llegar siendo yo misma, con mi historia, con mi esencia y conectar desde ahí”, expresó.

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Ese estilo fresco fue justamente lo que mostró en su debut, donde se le vio cercana, natural y disfrutando la experiencia.

Su estilo auténtico fue parte de lo que más llamó la atención en su estreno. (La teja /captura)

Un mensaje claro

Más allá del estreno, la presentadora aprovechó el momento para dejar un mensaje que muchos pueden sentirse identificados.

“Si algo quiero transmitir es que no hay que ser perfecto para llegar lejos, solo hay que ser real y atreverse”, dijo.

Y con ese pensamiento, Mariana arrancó esta nueva etapa… atreviéndose.