Teletica anuncia el regreso a canal 7 de querida y conocida figura: va para este programa

Teletica confirmó este miércoles el regreso de una querida figura a canal 7, a casi cuatro meses de su paso por la televisora.
Se trata de la maquillista y empresaria Mariana Uriarte, quien desde este sábado 18 de abril se convertirá en la nueva integrante del programa Sábado feliz.
Un fichaje que nace en vivo
La productora del espacio, Gabriela Solano, confirmó la noticia y explicó que la llegada de Uriarte responde al impacto positivo que tuvo en una reciente participación.
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La empresaria apareció en el programa para cubrir la ausencia de Neto Rangel, donde lideró un reto de baile que terminó de convencer a la producción.
Conexión total con el público
Según detalló Solano en el sitio web de Teletica, Mariana Uriarte encaja perfectamente con la esencia del programa.
“Mariana reúne todas las características del programa: es familiar, alegre, sencilla y cálida. Tiene una conexión directa con el público, especialmente con las señoras, y eso va muy alineado con lo que somos”, afirmó.
Nuevo segmento en el programa
La dueña de la marca Karamawi tendrá a su cargo un espacio enfocado en el bienestar integral y el empoderamiento femenino, ampliando así la propuesta del programa sabatino.
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De campeona a figura del 7
Uriarte viene de ganar la segunda temporada de Mira quién baila, donde se coronó junto a Michael Rubí.
En esa edición superó a figuras como Ítalo Marenco (segundo lugar) y Jeff On (tercer lugar).