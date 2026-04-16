Teletica anuncia el regreso a canal 7 de querida y conocida figura: va para este programa

Teletica confirmó este miércoles el regreso de una querida figura a canal 7, a casi cuatro meses de su paso por la televisora.

Se trata de la maquillista y empresaria Mariana Uriarte, quien desde este sábado 18 de abril se convertirá en la nueva integrante del programa Sábado feliz.

Mariana Uriarte y Michael Rubí ganaron en diciembre pasado la segunda edición de Mira quién baila. (Suministrada por Mariana Uriarte /Suministrada por Mariana Uriarte)

Un fichaje que nace en vivo

La productora del espacio, Gabriela Solano, confirmó la noticia y explicó que la llegada de Uriarte responde al impacto positivo que tuvo en una reciente participación.

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La empresaria apareció en el programa para cubrir la ausencia de Neto Rangel, donde lideró un reto de baile que terminó de convencer a la producción.

Conexión total con el público

Según detalló Solano en el sitio web de Teletica, Mariana Uriarte encaja perfectamente con la esencia del programa.

“Mariana reúne todas las características del programa: es familiar, alegre, sencilla y cálida. Tiene una conexión directa con el público, especialmente con las señoras, y eso va muy alineado con lo que somos”, afirmó.

Mariana Uriarte se sumará a este elenco de Sábado feliz. (Cortesía Johnny López/Cortesía Johnny López)

Nuevo segmento en el programa

La dueña de la marca Karamawi tendrá a su cargo un espacio enfocado en el bienestar integral y el empoderamiento femenino, ampliando así la propuesta del programa sabatino.

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De campeona a figura del 7

Uriarte viene de ganar la segunda temporada de Mira quién baila, donde se coronó junto a Michael Rubí.

En esa edición superó a figuras como Ítalo Marenco (segundo lugar) y Jeff On (tercer lugar).