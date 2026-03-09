Mariana Uriarte, ganadora de Mira quién baila, y su familia pasan por un muy difícil momento

Mariana Uriarte (al centro) y su familia recibieron una dura noticia este lunes. (Cortesía /Cortesía)

La maquillista e influencer Mariana Uriarte, recordada por ganar la segunda temporada del programa Mira quién baila, compartió con sus seguidores un momento muy doloroso que atraviesa junto a su familia.

La creadora de contenido reveló que este lunes falleció el perro de su familia, una mascota muy querida que por años los acompañó en su hogar.

A través de sus redes sociales, Uriarte expresó su tristeza y dedicó unas palabras llenas de cariño al animal, quien era cuidado por su hermana Adriana.

“El negrito perruno de la familia se nos fue, pero no tengo duda de que fue el perro más feliz del mundo, le tocaron los mejores dueños y papitos”, escribió.

La noticia llega en medio de días especialmente sensibles para la familia. Recientemente, el padre de Uriarte fue diagnosticado con cáncer de próstata, situación que lo mantuvo hospitalizado durante un tiempo.

Afortunadamente, su papá logró salir del hospital, motivo por el cual la familia vivió un momento de agradecimiento muy especial el pasado domingo, cuando visitaron la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles para dar gracias a la Negrita, por lo que describieron como una promesa cumplida.

Ahora, aunque enfrentan la tristeza por la pérdida de su mascota, la familia también se mantiene unida y agradecida por las bendiciones recibidas en medio de un periodo cargado de emociones.