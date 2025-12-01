Esposo de Mariana Uriarte contó todo lo que hizo para ayudarle a ganar Mira quién baila

Detrás del resultado final de Mira quién baila hubo un trabajo silencioso que pocos conocían: el de Randall Cisneros, esposo de Mariana Uriarte, quien contó a La Teja que desde el inicio de la competencia tuvo claro que su pareja se llevaría la victoria.

Mariana Uriarte fue la ganadora de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Desde el día uno yo le dije a ella que nunca tuve duda de que se llevaría el premio”, afirmó él en la pista del programa.

Randall explicó que la competencia exigió un esfuerzo doble para ambos. Mientras Mariana pasaba largas horas en ensayos, lidiaba con nervios, vértigo y presión, él tomó las riendas de varias tareas de la casa para que ella pudiera concentrarse al cien por ciento.

Randall Cisneros aseguró que nunca dudó del triunfo de Mariana en la pista de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Siempre hemos sido un matrimonio muy unido, y mientras estaba en la competencia ella ocupaba más apoyo de lo normal. Entonces yo estaba para apoyarla y sin pensarlo me hice cargo de tareas de la casa. Es un apoyo en conjunto”, añadió.

Mariana Uriarte dio todo en cada ensayo y contó con el apoyo total de su esposo durante la competencia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Para él, la victoria refleja todo lo que Mariana dejó sobre el escenario: esfuerzo, horas de preparación, sacrificios y disciplina. También destacó el papel de Michael Rubí, quien fue pareja de baile de Mariana en la final.

“Michael cuidó a Mari como nadie, los dos se merecen esto y más”, aseguró.

Familia de Michael Rubí celebró su triunfo

Jonathan Aparicio, pareja de Michael Rubí, estuvo en todas las galas acompañando al bailarín junto a la mamá de él. Ambos contaron que se sienten muy orgullosos del triunfo de Michael, pues han visto de cerca todo lo que ha trabajado para llegar hasta ahí.

El novio de Michael Rubí y su mamita estuvieron en cada una de las galas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Yo más que nadie, igual la mamá, hemos visto los esfuerzos que hace día a día. He estado en momentos en que se ha visto afectado emocionalmente, cuando ha estado feliz, en todas sus etapas, y constantemente veo lo esforzado que es. Para mí es un artista en todo sentido de la palabra, le tengo mucho respeto y admiración porque nunca he visto a una persona que se esfuerce tanto”, comentó.

Jonathan también recordó que este es el primer trofeo que Michael gana de Mira quién baila, aunque tiene uno obtenido con Lorna Cepeda en la sétima temporada de Dancing with the Stars (2022).