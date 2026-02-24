Mariana Uriarte, ganadora de Mira quién baila, recibió una gran noticia que alivió su corazón

La maquillista Mariana Uriarte, quien bailó junto a Michael Rubí, fue la ganadora de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), (Lilly Arce/Lilly Arce)

La ganadora de la segunda temporada de Mira quién baila, Mariana Uriarte, vivió este lunes un momento lleno de alivio y esperanza junto con su familia.

Resulta que su papá, Juan Carlos Uriarte Sevilla, por fin salió del hospital tras varios días internado y el reencuentro con su familia fue conmovedor.

El papá de la bailarina, a quien ella y sus hermanas llaman con cariño “Papá Peluche”, permanecía hospitalizado en el México, donde recibía tratamiento como parte de la lucha contra el cáncer de próstata que le fue diagnosticado el año pasado.

Afortunadamente, este lunes pudo regresar a casa y lo hizo con la mejor actitud, demostrando una vez más su fortaleza.

“La familia está completa nuevamente. Con nuevas pruebas, nuevos retos… pero siempre de la mano de Dios. Gracias por tanto amor y oraciones“, escribió ella en su cuenta de Instagram.

Don Juan Carlos Uriarte, papá de Mariana Uriarte, salió muy feliz del hospital. (redes/Captura de video)

Cabe recordar que, cuando Mariana inició su participación en el concurso de baile de Teletica, ella misma contó que su papá recién había finalizado 29 sesiones de quimioterapia, una etapa dura para toda la familia, pero que enfrentaron con mucha fe y unión.

La salida del hospital fue recibida con alegría por la bailarina y por sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos a don Juan Carlos, deseándole fortaleza y pronta recuperación para que continúe adelante con su proceso.

El papá de Mariana Uriarte (gorra) fue el más feliz con su gane en Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Sin duda, se trata de un momento significativo para Mariana, quien celebra no solo los logros profesionales, sino también las pequeñas grandes victorias que da la vida fuera de los reflectores.