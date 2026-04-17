Así recibieron en Teletica a la nueva integrante de Sábado feliz

La maquillista y empresaria Mariana Uriarte fue recibida este jueves entre cariños, besos y abrazos por sus nuevos compañeros de canal 7.

Teletica confirmó este miércoles su fichaje en el elenco de Sábado feliz y este jueves el equipo del programa sabatino no dudó en darle una calurosa bienvenida.

Sábado feliz estrenó una nueva etapa en la televisión nacional con este elenco en setiembre pasado. (Cortesía/Cortesía)

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Debut esperado este fin de semana

Mariana debutará como nueva integrante del programa este sábado 18 de abril, pero como el espacio se graba los jueves, este 16 de abril fue su primer día oficial junto al equipo.

La actual campeona de Mira Quién Baila compartió en redes sociales detalles de su regreso a Teletica, generando una ola de reacciones entre sus compañeros y público.

“Gracias por apuntarse y recibirme tan lindo”, expresó Mariana en una publicación con fotos de su llegada.

Compañeros celebran su regreso al “7”

Varios rostros del canal aprovecharon el posteo para celebrar su incorporación. Uno de ellos fue el bailarín y animador Neto Rangel, a quien Mariana suplió durante sus vacaciones, oportunidad que terminó abriéndole nuevamente las puertas en el canal.

“Bienvenida al equipo, mi amiga”, afirmó Neto.

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También reaccionaron figuras como Mimi Ortiz y la cantante Karina Severino.

Mariana Uriarte se incorporó oficialmente al elenco de Sábado feliz este jueves. (Instagram/Instagram)

“¡Qué equipazo! Nos reímos muchísimo”, dijo Ortiz.

Severino, por su parte, afirmó: “¡Qué bonito compartir con personas tan bellas y especiales como mis compañeritos y ahora te nos sumás vos, Mariana. Bienvenida siempre”.

Tendrá segmento especial en el programa

La productora de Sábado Feliz, Gabriela Solano, explicó que Mariana tendrá un segmento especial enfocado en bienestar integral y empoderamiento femenino.

“Mariana reúne todas las características del programa: es familiar, alegre, sencilla y cálida. Tiene una conexión directa con el público, especialmente con las señoras, y eso va muy alineado con lo que somos”, dijo Solano en declaraciones al sitio web de Teletica.

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