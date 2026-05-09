¿Cuánto ha cambiado Mimi Ortiz? Presentadora sacó foto que tenía 11 años en el baúl de los recuerdos

La influencer y presentadora costarricense Mimi Ortiz sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía de hace 11 años, en la que dejó ver cómo lucía en aquel momento y el poco cambio físico que ha tenido con el paso del tiempo.

La presentadora compartió una imagen de hace más de una década y dejó ver cómo ha evolucionado su imagen con los años. (Instagram/Instagram)

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Una foto del baúl de los recuerdos

La también conductora de Sábado Feliz publicó la imagen en sus redes sociales junto a un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

“Un recuerdo de hace 11 años, qué fuerte lo que me tira Facebook”, escribió.

En la fotografía aparece sonriente durante lo que parece ser una fiesta, utilizando un vestido ajustado en tonos beige y dorado.

El cambio sí existe… pero es pequeño

Aunque más de una década ha pasado desde aquella imagen, Mimi luce prácticamente igual.

Los cambios más notorios están en su estilo actual, ya que ahora utiliza el cabello más largo, luce más rubia y apuesta por una imagen mucho más natural.

Mimi Ortiz recordó cómo lucía hace 11 años. (Captura/Captura)

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Una figura muy conocida en televisión y redes

A pesar de que físicamente sigue casi igual, su vida sí que ha cambiado, porque, a pesar de que tiene muchos años en el medio, sobre todo como modelo y bailarina, ganó todavía más popularidad tras su participación en la primera temporada de Mira Quién Baila Costa Rica en 2024, donde obtuvo el segundo lugar.

Actualmente, trabaja como presentadora en Teletica y también mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda, estilo de vida y proyectos personales.

Además de la televisión, Mimi también se ha consolidado como empresaria, mientras continúa creciendo como creadora de contenido en redes sociales.

Otro de los aspectos que mantiene a la influencer constantemente en conversación es su relación con el bailarín español Toni Costa, a quien conoció precisamente durante Mira quién baila, donde él participaba como juez.

Aunque la pareja enfrentó rumores de separación meses atrás, ambos confirmaron que siguen juntos, aunque ahora manejan su relación de forma más privada.

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