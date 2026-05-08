Natalia Monge aprovechó el Traspaso de Poderes para hacer algo que tenía mucho tiempo sin disfrutar

Natalia Monge e Ítalo Marenco presentadores de Buen día de Teletica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La presentadora de Buen Día, Natalia Monge, aprovechó este viernes 8 de mayo, día en que no hubo transmisión del programa debido a la cobertura especial del traspaso de poderes, para disfrutar de algo que desde hace mucho no podía hacer por su rutina laboral.

La figura de Teletica contó que sacó provecho de la mañana libre para compartir tiempo de calidad con sus hijos y acompañarlos a la escuela, una tarea que normalmente asume su esposo, ya que ella debe estar desde muy temprano en el canal.

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“Cosas que me hacen feliz, feliz: ir a dejar a mis hijos a la escuela”, expresó Natalia, dejando ver lo especial que fue para ella romper con la rutina.

Natalia Monge le sacó provecho al día libre por el Traspaso de Poderes

La presentadora explicó que además pudo prepararles el desayuno, sentarse a comer con ellos y disfrutar de ese espacio familiar que, según confesó, normalmente solo puede tener los fines de semana.

“Eso me complace mucho porque es momento de calidad con mi familia que hace mucho no tengo”, añadió.

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Pero su mañana no terminó ahí. Luego de dejar a sus hijos, Natalia aprovechó para ir a ejercitarse en una zona montañosa cerca de su casa en Heredia, un sitio que, según dijo, la conecta con la naturaleza y con el presente, recargando energías antes de volver a su apretada agenda laboral.