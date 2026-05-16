Festejo de querida productora de Teletica terminó con inesperado casting para famoso programa

Vivian Peraza, estuvo muy bien acompañada en su festejo. (Instagram)

La querida productora de Teletica Vivian Peraza celebró sus 38 años por todo lo alto en una fiesta cargada de música, baile, risas y muchas figuras conocidas de la televisión nacional.

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Aunque su cumpleaños es hasta el próximo 18 de mayo, la productora decidió adelantar la celebración el pasado fin de semana y varios de sus amigos no dudaron en compartir momentos del fiestón en redes sociales.

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Una de las que mostró detalles de la actividad fue la exreina de belleza, Ivonne Cerdas, quien publicó varios videos de la divertida noche. Sin embargo, hubo uno que terminó robándose todas las miradas.

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Vivian Peraza cumple el 18 de mayo. (Instagram)

En las imágenes aparece Jeff On, recordado por su paso por Nace una Estrella, mientras vacilaba en medio de la fiesta.

Al parecer, le pidieron que se pusiera a bailar, pero como le dio pena, prefirió agarrar el micrófono y bromear diciendo que estaba haciendo “casting” para Mira quién baila.

Así fue el cumple de Vivian Peraza. Captura (captura /captura)

Lo curioso del momento es que entre las risas y gritos solo se alcanzaba a escuchar el nombre “Natalia”, aunque nunca quedó claro si se referían a Natalia Carvajal o a Natalia Rodríguez.

Lo cierto es que la celebración de Vivian estuvo llena de vacilón y dejó más de un momento divertido entre los invitados.