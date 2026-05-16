Después de 20 años, famoso cantante volverá a presentarse en el país

René Velazco estará en el país. (Archivo/Archivo)

El cantante venezolano René Velazco, exintegrante de Salserín sorprendió a sus seguidores al anunciar que regresará a Costa Rica luego de casi dos décadas sin presentarse en el país.

El artista confirmó que ofrecerá un concierto junto a su banda el próximo viernes 17 de julio, a las 8 p. m., en el reconocido Jazz Café.

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“Voy a estar visitando Costa Rica después de casi 20 años. Voy a estar con mi banda presentando mi show en un sitio que tiene el mismo nombre de mi gato: Jazz Café”, comentó entre risas en un video compartido en redes sociales.

Elartista está emocionado de volver al país. Cortesía (Rene Velazco /Rene Velazco)

Velazco adelantó que durante el espectáculo interpretará varios de los temas más conocidos de su agrupación, por lo que promete ser una noche cargada de nostalgia para sus seguidores.

Además, el cantante explicó que las personas interesadas en asistir al concierto pueden obtener más información sobre las entradas escribiéndole directamente por medio de sus redes sociales.

“Estoy feliz de volver a Costa Rica, pura vida”, concluyó el artista.