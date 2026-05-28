La chef Sophia mostró cómo quedó su cuerpo tras convertirse en madre y reveló cómo logró transformarlo

La chef, presentadora y creadora de contenido Sophia Rodríguez compartió con sus seguidores el importante progreso físico que ha alcanzado después de su embarazo, una etapa que, según explicó, representó un reto para su cuerpo.

A través de imágenes de sus entrenamientos, Sophia mostró cómo ha evolucionado su condición física y aprovechó para reflexionar sobre los cambios que experimentó durante el proceso de recuperación.

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Su hija, Juliana, nació el 1.° de agosto de 2023, un acontecimiento que marcó el inicio de una nueva etapa.

La chef Sophia se convirtió en madre en 2023. (Instagram)

Una recuperación que requirió esfuerzo

La presentadora explicó que, aunque se mantuvo activa con el ejercicio durante el embarazo, perdió fuerza y masa muscular.

“Esto es como un recordatorio de que realmente un embarazo es un proceso muy fuerte para un cuerpo y hay que prepararse”, indicó.

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El secreto detrás de su transformación

Sophia también comparó fotografías tomadas tres meses después del parto con imágenes actuales, en las que se aprecia una mayor tonificación muscular en sus piernas, resultado de meses de disciplina y dedicación.

La creadora de contenido aprovechó para compartir el consejo que considera fundamental para quienes desean recuperar su condición física tras el embarazo.

“Ejercicio y alimentación saludable. Constancia y disciplina. Ninguna máquina milagrosa, ningún medicamento, ninguna cirugía. Sí se puede”, escribió Sophia.

Desde el nacimiento de Juliana, la presentadora ha compartido parte de su experiencia como madre y de su rutina, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchas mujeres que atraviesan una etapa similar.

Así lucía en la etapa de postparto la chef Sophia Rodríguez. (Chef Sophia Rodríguez/Instagram)