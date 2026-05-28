Farándula

La chef Sophia mostró cómo quedó su cuerpo tras convertirse en madre y reveló cómo logró transformarlo

La chef Sophia Rodríguez compartió imágenes de su evolución física tras el parto

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La chef, presentadora y creadora de contenido Sophia Rodríguez compartió con sus seguidores el importante progreso físico que ha alcanzado después de su embarazo, una etapa que, según explicó, representó un reto para su cuerpo.

A través de imágenes de sus entrenamientos, Sophia mostró cómo ha evolucionado su condición física y aprovechó para reflexionar sobre los cambios que experimentó durante el proceso de recuperación.

LEA MÁS: Marianela Valverde se tuvo que alejar de las redes sociales por varias razones de mucho peso

Su hija, Juliana, nació el 1.° de agosto de 2023, un acontecimiento que marcó el inicio de una nueva etapa.

Sophia Rodríguez, chef y empresaria.
La chef Sophia se convirtió en madre en 2023. (Instagram)

Una recuperación que requirió esfuerzo

La presentadora explicó que, aunque se mantuvo activa con el ejercicio durante el embarazo, perdió fuerza y masa muscular.

“Esto es como un recordatorio de que realmente un embarazo es un proceso muy fuerte para un cuerpo y hay que prepararse”, indicó.

LEA MÁS: Mimi Ortiz revela momentos con Toni Costa que mantuvo en privado por mucho tiempo

El secreto detrás de su transformación

Sophia también comparó fotografías tomadas tres meses después del parto con imágenes actuales, en las que se aprecia una mayor tonificación muscular en sus piernas, resultado de meses de disciplina y dedicación.

La creadora de contenido aprovechó para compartir el consejo que considera fundamental para quienes desean recuperar su condición física tras el embarazo.

“Ejercicio y alimentación saludable. Constancia y disciplina. Ninguna máquina milagrosa, ningún medicamento, ninguna cirugía. Sí se puede”, escribió Sophia.

Desde el nacimiento de Juliana, la presentadora ha compartido parte de su experiencia como madre y de su rutina, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchas mujeres que atraviesan una etapa similar.

Chef Sophia Rodríguez
Así lucía en la etapa de postparto la chef Sophia Rodríguez. (Chef Sophia Rodríguez/Instagram)
Chef Sophia Rodríguez
La presentadora ha logrado ver cambios físicos en su cuerpo. (Chef Sophia Rodríguez/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Chef SofíaEmbarazoRutinaEjercicio
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.