Chef Sophia Rodríguez mostró a su esposo como pocos veces

La chef y presentadora de Teletica, Sophia Rodríguez, aprovechó una curiosa visita a la oficina de su suegro para compartir una fotografía muy especial de su esposo, Ricardo Zoch.

La imagen llamó muchísimo la atención porque mostró a “Richardinni”, como cariñosamente le dice Sophi, durante su niñez.

Sophia Rodríguez junto a su esposo Ricardo Zoch y Juliana, la hija de ambos. Fotografía: Instagram Sophia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

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La foto de Ricardo Zoch se robó las miradas

Por medio de Instagram, Sophia publicó el retrato de su esposo cuando era niño y dejó en evidencia que la guapura del empresario viene prácticamente desde siempre.

Aunque Zoch aparece constantemente en las redes sociales de la chef, son muy pocas las veces en que ella comparte imágenes de otras etapas de su vida.

Ricardo también tuvo su paso por comerciales

No es la primera vez que Rodríguez desempolva recuerdos de su esposo.

En otra ocasión, la empresaria gastronómica compartió fotografías de Ricardo cuando era más joven y participaba como modelo en comerciales de televisión.

Según ha mostrado la chef en redes, su esposo también tiene bastante facilidad y carisma frente a las cámaras.

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Sophia Rodríguez compartió esta fotografía de cuando su esposo era niño. Fotografía: Instagram Sophia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Sophia y Ricardo formaron una familia

Sophia Rodríguez y Ricardo Zoch se casaron el 29 de noviembre del 2020, luego de varios años de relación.

Tiempo después, en agosto del 2023, la pareja vivió otro momento inolvidable con el nacimiento de Juliana, su primera hija.

Actualmente, la pequeña está próxima a cumplir tres años y suele protagonizar muchos de los momentos familiares que la chef comparte en redes sociales.

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